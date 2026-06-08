– Foto: Robert Gertzen

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 bot noch einmal einen abwechslungsreichen Abschluss einer langen Saison. Während Meister Altenoythe trotz Niederlage bereits feststand, sorgten insbesondere im Tabellenmittelfeld und im Keller mehrere Ergebnisse für einen würdigen Schlusspunkt. Tore, Überraschungen und ein spektakuläres 6:6 prägten den finalen Spieltag.

Der SV Thüle bestätigte seine starke Saisonleistung mit einem Auswärtssieg in Holdorf. Die Gäste agierten strukturiert und nutzten defensive Unsicherheiten des Gegners konsequent aus. Holdorf konnte den Druckphasen nur phasenweise standhalten.

GW Brockdorf verabschiedete sich mit einem Heimsieg aus der Saison. Gegen den SV Molbergen zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung und ließ defensiv wenig zu. Für Molbergen war es ein gebrauchter Abschluss einer schwierigen Spielzeit.

In einer engen Partie setzte sich der SV Bethen knapp in Petersdorf durch. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell mit vielen Offensivaktionen. Am Ende entschieden Kleinigkeiten zugunsten der Gäste.

Der FC Lastrup verabschiedete sich mit einem souveränen Heimsieg in die Sommerpause. Gegen den bereits abgestiegenen TuS Frisia Goldenstedt kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken. Mit dem Erfolg unterstrich Lastrup seine stabile Saison im Tabellenmittelfeld.

Der bereits feststehende Meister SV Altenoythe musste sich zum Abschluss dem SV Hansa Friesoythe geschlagen geben. Die Gäste präsentierten sich effizient und nutzten ihre Chancen konsequent. Altenoythe beendet die Saison dennoch souverän als Tabellenführer und steigt verdient auf.

Der SV Höltinghausen setzte zum Saisonabschluss ein deutliches Ausrufezeichen. Mit einem klaren 5:0 ließ die Mannschaft dem TuS Lutten keine Chance und zeigte sich offensiv in bestechender Form. Für Lutten endete die Saison dagegen mit einer empfindlichen Niederlage.

Das spektakulärste Spiel des Tages lieferten sich Visbek und Osterfeine. Mit insgesamt zwölf Treffern entwickelte sich ein wildes Offensivspektakel ohne defensiven Zugriff. Beide Mannschaften verabschiedeten sich damit mit einem torreichen Ausrufezeichen aus der Saison.