Altenoythe gewinnt Gipfeltreffen – Visbek mit Big-Points in Lohne

Torloses Remis in Goldenstedtrn

Stürmisches Wetter bestimmte den 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, weshalb viele Partien ausgefallen sind. Nur vier Begegnungen konnten unter schwierigen Bedingungen ausgetragen werden, in denen es sowohl enge Duelle als auch klare Siege zu sehen gab. Besonders im Blickpunkt stand das Spitzenspiel zwischen dem SV Altenoythe und dem VfL Oythe, das die Gäste erfolgreich für sich entscheiden konnten. Trotz der wetterbedingten Einschränkungen boten die ausgetragenen Spiele spannende und unterhaltsame Momente für die Zuschauer.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
1
2
Abpfiff

Der SV Rot-Weiss Visbek entführte drei Punkte aus Lohne und gewinnt damit gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Zwar konnte die rote Laterne nicht abgegeben, dennoch stehen beide Teams nur bei zehn Punkten. Die Gäste begannen engagiert und erzielten bereits nach sieben Minuten die Führung. Lohne konnte allerdings schnell ausgleichen, womit es mit einem Remis in die Kabine ging. Erst in der 84. Minute erzielte der erst eine Minute zuvor eingewechselte Arda Öner den laut umjubelten Siegtreffer für Visbek.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
Abgesagt

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
0
0
Abpfiff

Die Partie zwischen Frisia Goldenstedt und dem SV Thüle endete torlos, wobei das Spiel von der Witterung stark beeinflusst wurde. Thüle hatte mehr Ballbesitz, während Goldenstedt immer wieder gefährliche Konter setzte. Chancen auf beiden Seiten wurden durch starke Torwartleistungen vereitelt. Letztlich teilten sich die Teams die Punkte, was die Tabelle an der Spitze nur geringfügig verändert.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
Abgesagt

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
Abgesagt

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
Abgesagt

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
2
2
Abpfiff

In einem spannenden Duell teilten sich RW Damme und der FC Lastrup die Punkte. Beide Teams zeigten offensiv starke Ansätze, wobei Damme zunächst die besseren Chancen hatte. Lastrup kämpfte sich jedoch zurück und erzielte den verdienten Ausgleich kurz vor dem Ende. So bleiben beide Mannschaften weiterhin dicht beieinander in der oberen Tabellenhälfte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
1
3
Abpfiff

Der SV Altenoythe setzte sich im Spitzenspiel beim VfL Oythe mit 3:1 durch und rückt damit bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heran. Linus-Kaspar Funke brachte die Gäste früh in Führung und legte kurz darauf nach. Vor der Halbzeit verkürzte VfL Oythe per Elfmeter auf 1:2, doch Janne-Mattis Nienaber stellte direkt nach Wiederanpfiff den alten Abstand wieder her. Trotz eines Platzverweises für Altenoythe blieb der Sieg verdient, Co-Trainer Maik Koopmann zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden.

