Stürmisches Wetter bestimmte den 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, weshalb viele Partien ausgefallen sind. Nur vier Begegnungen konnten unter schwierigen Bedingungen ausgetragen werden, in denen es sowohl enge Duelle als auch klare Siege zu sehen gab. Besonders im Blickpunkt stand das Spitzenspiel zwischen dem SV Altenoythe und dem VfL Oythe, das die Gäste erfolgreich für sich entscheiden konnten. Trotz der wetterbedingten Einschränkungen boten die ausgetragenen Spiele spannende und unterhaltsame Momente für die Zuschauer.
Der SV Rot-Weiss Visbek entführte drei Punkte aus Lohne und gewinnt damit gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Zwar konnte die rote Laterne nicht abgegeben, dennoch stehen beide Teams nur bei zehn Punkten. Die Gäste begannen engagiert und erzielten bereits nach sieben Minuten die Führung. Lohne konnte allerdings schnell ausgleichen, womit es mit einem Remis in die Kabine ging. Erst in der 84. Minute erzielte der erst eine Minute zuvor eingewechselte Arda Öner den laut umjubelten Siegtreffer für Visbek.
Die Partie zwischen Frisia Goldenstedt und dem SV Thüle endete torlos, wobei das Spiel von der Witterung stark beeinflusst wurde. Thüle hatte mehr Ballbesitz, während Goldenstedt immer wieder gefährliche Konter setzte. Chancen auf beiden Seiten wurden durch starke Torwartleistungen vereitelt. Letztlich teilten sich die Teams die Punkte, was die Tabelle an der Spitze nur geringfügig verändert.
In einem spannenden Duell teilten sich RW Damme und der FC Lastrup die Punkte. Beide Teams zeigten offensiv starke Ansätze, wobei Damme zunächst die besseren Chancen hatte. Lastrup kämpfte sich jedoch zurück und erzielte den verdienten Ausgleich kurz vor dem Ende. So bleiben beide Mannschaften weiterhin dicht beieinander in der oberen Tabellenhälfte.
Der SV Altenoythe setzte sich im Spitzenspiel beim VfL Oythe mit 3:1 durch und rückt damit bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heran. Linus-Kaspar Funke brachte die Gäste früh in Führung und legte kurz darauf nach. Vor der Halbzeit verkürzte VfL Oythe per Elfmeter auf 1:2, doch Janne-Mattis Nienaber stellte direkt nach Wiederanpfiff den alten Abstand wieder her. Trotz eines Platzverweises für Altenoythe blieb der Sieg verdient, Co-Trainer Maik Koopmann zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden.