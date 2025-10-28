In einem spannenden Duell teilten sich RW Damme und der FC Lastrup die Punkte. Beide Teams zeigten offensiv starke Ansätze, wobei Damme zunächst die besseren Chancen hatte. Lastrup kämpfte sich jedoch zurück und erzielte den verdienten Ausgleich kurz vor dem Ende. So bleiben beide Mannschaften weiterhin dicht beieinander in der oberen Tabellenhälfte.

Der SV Altenoythe setzte sich im Spitzenspiel beim VfL Oythe mit 3:1 durch und rückt damit bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heran. Linus-Kaspar Funke brachte die Gäste früh in Führung und legte kurz darauf nach. Vor der Halbzeit verkürzte VfL Oythe per Elfmeter auf 1:2, doch Janne-Mattis Nienaber stellte direkt nach Wiederanpfiff den alten Abstand wieder her. Trotz eines Platzverweises für Altenoythe blieb der Sieg verdient, Co-Trainer Maik Koopmann zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden.

