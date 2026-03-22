Altenlotheim und Neukirchen patzen – erster Sieg für Mengeringhausen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 20. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hat die Spitze weiter sortiert. 1. FC Schwalmstadt gewann auch den Härtetest in SC Edermünde und baute den Vorsprung auf 48 Punkte aus, weil FSG Gudensberg in Schauenburg nur remisierte. Hinter dem Tabellenführer schob sich TSV Korbach auf Rang drei, während FC Homberg im Keller ein Ausrufezeichen setzte und TuSpo Mengeringhausen mit dem ersten Saisonsieg doch noch ein Lebenszeichen sendete.

Der SSV Sand setzte sich in einer turbulenten Anfangsphase mit 3:2 gegen Schrecksbach durch. Schon nach 23 Minuten waren alle fünf Treffer gefallen: Ferati traf doppelt, Nico Döring legte für Sand nach, auf der Gegenseite hielten Dennis Huber und Hannes Jungklaus die Gäste im Spiel. Danach blieb es zwar torlos, aber für Sand war es trotzdem ein wichtiger Heimsieg, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Formloch hält an

Die SG Neukirchen/Röllshausen musste im Heimspiel gegen den Melsunger FV einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Lange sah es nach einem zähen 0:0 aus, ehe Andre Schnell und Daniel Kraus die Partie in der Schlussphase für die Gäste entschieden. Neukirchen bleibt damit bei 35 Punkten hängen, während Melsungen sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzt. Fünfter Sieg in Folge

Der TSV Korbach bestätigte seine starke Form mit dem 2:0 gegen den TSV Mengsberg. Laurin Lange brachte die Gastgeber früh in Führung, Niklas Nowotny legte nach der Pause nach. Für Korbach war es nach dem 5:1 gegen Gudensberg und dem 1:0 in Schrecksbach der nächste Sieg, Mengsberg blieb erneut ohne Ertrag.

Dem Tabellenzweiten getrotzt

Im Duell zwischen SG Schauenburg und FSG Gudensberg fielen keine Tore, dennoch war das 0:0 für die Gastgeber ein achtbares Ergebnis. Gudensberg verpasste damit die Chance, den Druck auf Spitzenreiter Schwalmstadt hochzuhalten. Schauenburg nahm dagegen einen Punkt mit, der im engen Mittelfeld die eigene Position stabilisiert. Geht doch!

Das deutlichste Zeichen im Keller setzte ausgerechnet das Schlusslicht: TuSpo Mengeringhausen gewann bei FeLoNi mit 5:1 und feierte damit den ersten Saisonsieg. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 zog Mengeringhausen in der zweiten Hälfte davon, Tim Sommer traf doppelt, Max Jakobschak ebenfalls. Für Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ist die Pleite ein schwerer Rückschlag, zumal die Defensive erneut mehrere Treffer zuließ.

Dicke Überraschung

Für die Überraschung des Sonntags sorgte der FC Homberg mit dem 3:0 beim TSV Altenlotheim. Anton Bolduan brachte die Gäste in Führung, spät machten Nico Brandt und Filip Iliev alles klar. Homberg verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller, während Altenlotheim im Rennen um die Spitze wertvolle Punkte liegen ließ.

Im richtigen Moment zugeschlagen

Wolfhagen II gewann bei Brunslar/Wolfershausen mit 3:1 und setzte sich damit weiter im oberen Mittelfeld fest. Nach dem Führungstor von Julius Knatz vor der Pause sorgten Thomas Schin und Joshua Salzmann im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Der späte Treffer von Lucian Schermeier änderte am verdienten Auswärtssieg der Wölfe nichts mehr. Prüfung bestanden