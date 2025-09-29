Altenlotheim patzt – Gudensberg erobert die Spitze

Die Gruppenliga Kassel 1 erlebt ein enges Rennen an der Tabellenspitze: FSG Gudensberg siegt spät gegen VfB Schrecksbach und zieht nach Punkten mit 1. FC Schwalmstadt gleich, während SC Edermünde und TSV Altenlotheim in Reichweite bleiben. Im Tabellenkeller verschärfen sich die Sorgen für FC Homberg und TuSpo Mengeringhausen.
Der Aufsteiger SG Brunslar/Wolfershausen besiegte Spitzenreiter Altenlotheim mit 2:0 (0:0) und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Leon Folwerk (48.) und Anton Felker (82.) trafen für die Gastgeber, die von der Roten Karte gegen Hendrik Wickert profitierten. Altenlotheim blieb über die gesamte Spielzeit ohne zwingende Torchance und fiel auf Rang vier zurück.
Sand überrolt Wölfe
Mit einem klaren 6:0 (2:0) setzte sich der SSV Sand gegen den FSV Wolfhagen II durch und kletterte auf Tabellenplatz sechs. Waly Saddiqi (22.), ein Eigentor von Luca Hagel (25.), Arijan Ferati (55.), Sefa Cetinkaya (63., FE) und Doppelpacker Nico Döring (71., 78.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach beiderseits einem Platzverweis blieb Wolfhagen chancenlos und stagniert im unteren Mittelfeld.
Gudensberg dreht spät auf
Die FSG Gudensberg bleibt zu Hause eine Macht und rang den VfB Schrecksbach mit 2:1 (1:1) nieder. Pascal Hillebrand (6.) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Carlo Breves (36.) ausglich. Erst in der 90. Minute erlöste Ben Kühlewind die Heimelf, die damit die Tabellenspitze eroberte.
Gute Ansätze reichen nicht
Beim 4:2 (1:0) in Mengeringhausen tat sich der TSV Mengsberg lange schwer. Ein Doppelpack von Alpay Demir (35., 48.) brachte die Gäste zunächst auf Kurs, doch TuSpo glich durch Dominik Lüdtke (66.) und Giulian Braun (82.) aus. In der Schlussphase entschieden Pajtim Rama (88.) und Malik Ögretmen (90.+4) die Partie und hievten Mengsberg ins Mittelfeld.
Eigentor entscheidet im Ederfeld-Stadion
Mit 0:1 (0:0) unterlag der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz der SG Neukirchen/Röllshausen. Ein unglückliches Eigentor von Jermaine Selzer (74.) entschied die Partie zugunsten der Gäste, die damit ihr Punktekonto auf 16 erhöhten. Felsberg verpasste trotz guter Chancen den möglichen Befreiungsschlag und bleibt mit sechs Zählern auf Rang 14.
Tapfere Vorstellung
Die SG Schauenburg trotzte dem Tabellenzweiten 1. FC Schwalmstadt beim 2:2 (1:0) einen Punkt ab. Tonio Bonnes traf doppelt (24., 66.), während Leandro Knoch (57.) und Mihai Alexandru Moise (63.) zwischenzeitlich für die Gäste führten. In der Nachspielzeit verpasste Hadi Jaafari sogar den möglichen Siegtreffer für die SG, die mit nun 17 Punkten auf Rang fünf bleibt.
Klarer Sieg nach Rückstand
Der TSV Korbach setzte sich nach frühem Rückstand gegen den Melsunger FV deutlich mit 4:1 (1:1) durch. Leonard Finke (2.) hatte die Gäste in Führung gebracht, ehe Sven Leonhardt (23.) ausglich. Nach der Pause sorgten Lukas Beil (47.), Silas Roessner (61.) und Laurin Lange (64.) für klare Verhältnisse und den Sprung auf Rang sieben.
Mertsch-Brüder in Torlaune
Der SC Edermünde bleibt die Überraschung der Saison und fertigte den FC Homberg mit 6:1 (4:0) ab. Felix Mertsch (24., 29./FE) und sein Bruder Jonathan (32., 33., 55., 61.) erzielten sämtliche Treffer für den Aufsteiger, der nun 22 Punkte aufweist. Homberg gelang durch Nick Körber (82.) lediglich Ergebniskosmetik und bleibt mit vier Zählern Tabellenvorletzter.