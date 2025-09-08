Altenlotheim marschiert vorneweg – Mengeringhausen verliert historisch

Die Spitzengruppe rückt enger zusammen, im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu. Während 1. FC Schwalmstadt daheim ungeschlagen bleibt, setzt TSV Altenlotheim seine Serie souverän fort. TuSpo Mengeringhausen verliert ein historisch wildes Spiel – und FC Homberg bleibt harmlos.
Korbach hat seinen ersten Auswärtssieg eingefahren und sich mit nun zehn Punkten im Mittelfeld festgesetzt. Grundlage war eine eiskalte erste Halbzeit mit Doppelpacks von Laurin Lange und Bjarne Deselaers. Nach der Pause kam Mengsberg zwar durch Can Rommel (2) und Johannes Prusa besser ins Spiel, blieb aber ebenfalls bei zehn Punkten.
Gute Ausgangslage für Gudensberg
Gudensberg bestätigte seine guten Leistungen zuletzt und kletterte mit elf Punkten auf Rang 7. Finn Pfalzgraf und Nick Siebert stellten die Weichen, ehe Kerim Akin kurz vor Schluss alles klar machte. Schauenburg verpasste es, an der Tabellenspitze dranzubleiben, und bleibt trotz guter Ausgangslage bei 13 Zählern.
Glanzleistung der Torhüter
Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen zeigte Moral und holte auswärts einen verdienten Zähler, bleibt aber mit vier Punkten auf Platz 14. Torwart Moritz Kleinschmidt hielt die Gäste mit starken Paraden und einem gehaltenen Elfmeter im Spiel. Wolfhagen II verpasste es dagegen, in die Top-5 zu rutschen. FSV-Keeper Max Annemüller rettete mit zwei Glanzparaden das Remis.
Spektakel in Bad Arolsen
Ein Torfestival sondergleichen: Mengeringhausen verspielte eine 6:3-Führung und bleibt nach der wilden Niederlage Schlusslicht. Held des Spiels war Sebastian Kraus, der vier Tore für den FV erzielte, der mit nun drei Punkten auf Platz 15 klettert.
Kein Sieger im Derby
Im Schwalm-Eder-Derby trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit einem Remis. Melsungen ging durch Maik Haas in Führung, ehe Ricardo Seck für Neukirchen ausglich. Danach verpassten die Gäste mehrfach den Sieg, bleiben aber mit zehn Zählern auf Platz 10 in Lauerstellung zur oberen Tabellenhälfte. MFV-Torwart Tobias Ebert ragte mit mehreren Paraden heraus.
Defensive wieder löchrig
Sand bleibt ungeschlagen und schob sich mit 13 Punkten auf Platz 5. Doppelpacks von Jason Dumler und Nico Döring machten in Schrecksbach früh alles klar. Der VfB, der erneut fünf Gegentore kassierte, verharrt mit vier Punkten im Tabellenkeller. Laurin Krämer betrieb mit dem Ehrentreffer Schadensbegrenzung.
Altenlotheim lässt nicht nach
Der Spitzenreiter aus Altenlotheim gab sich in Homberg keine Blöße und siegte souverän. Ein früher Doppelschlag durch Neuschäfer und Wissemann brachte Ruhe, ehe Patrick Wissemann nachlegte. Mit 19 Punkten führt Altenlotheim die Tabelle souverän an, während Homberg nach wie vor Ladehemmung hat und mit vier Zählern auf Platz 13 feststeckt. Für den FCH war es die sechste torlose Partie im siebten Spiel.
Schwalmstadt abgeklärt
Vizemeister Schwalmstadt bleibt zu Hause makellos und verteidigt Platz 2. Nach Chancenplus der Gäste traf Nicola Filipovic per Kopf und drehte die Partie zugunsten der Hausherren. In der Nachspielzeit machte Leonard Freund alles klar. Edermünde verpasste die Gelegenheit, mit Schwalmstadt gleichzuziehen, und bleibt mit 13 Punkten Vierter.