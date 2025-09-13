Altenlotheim jagt nächsten Sieg – Korbach will Schwalmstadt ärgern

Der 7. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hält packende Duelle in allen Tabellenregionen bereit. Während TSV Altenlotheim als ungeschlagener Tabellenführer bei Tabellenvorletzten FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz seine Favoritenrolle behaupten will, trifft 1. FC Schwalmstadt im Verfolgerduell auf den formstarken TSV Korbach. Auch im Tabellenkeller geht es zur Sache: TuSpo Mengeringhausen wartet weiter auf den ersten Sieg, VfB Schrecksbach will bei der SG Schauenburg überraschen, und im Derby zwischen SG Brunslar/Wolfershausen und Melsunger FV stehen Prestige und wichtige Punkte auf dem Spiel.

Nach dem spektakulären 7:6-Erfolg in Mengeringhausen schöpft das Schlusslicht Felsberg neuen Mut. Nun wartet mit Tabellenführer Altenlotheim allerdings der bislang ungeschlagene Ligaprimus. Die Waldecker sollten vor dem Gegner gewarnt sein, allerdings sollte die Elf von Spielertrainer Robin Wissemann gerade in solchen Spielen ihre Reife beweisen.

Neukirchen liegt mit zehn Punkten im Tabellenmittelfeld, kämpft aber mit personellen Engpässen und wechselhaften Leistungen. Der FCH reist als 13. in die Schwalm und will die jüngste Niederlagenserie stoppen. Homberg wird alles daran setzten, um den favorisierten Gastgeber aus dem Rhythmus zu bringen.

Der Tabellensechste Sand ist noch ungeschlagen, musste sich jedoch bereits viermal mit einem Remis zufriedengeben. Gegen den drei Zähler schlechter platzierten TSV Mengsberg, der mit Can Rommel den besten Torjäger der Liga stellt, wollen die Gastgeber ihre Heimstärke ausspielen. Trotz zahlreicher Ausfälle ist ein Duell auf Augenhöhe wahrscheinlich.

Im Derby geht es um die Vormachtstellung im Altkreis: Der Aufsteiger Brunslar liegt nur einen Punkt hinter dem MFV. Während die SG zuletzt mit zwei Zu-null-Spielen überzeugte, muss Melsungen erneut zahlreiche Ausfälle kompensieren. Beide Teams wollen das direkte Duell nutzen, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen FSG Gudensberg Gudensberg 15:00 live PUSH

Schlusslicht Mengeringhausen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und trifft nun auf das Überraschungsteam aus Gudensberg. Der Tabellendritte feierte zuletzt das siebte ungeschlagene Spiel in Serie und überzeugt vor allem durch Effizienz im Angriff. In den letzten vier direkten Duellen setzte sich stets die FSG durch – alles andere als ein Auswärtssieg wäre daher eine Überraschung.

Hält Schauenburg die weiße Weste zu Hause?

Morgen, 15:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach 15:00 live PUSH

Die SG Schauenburg rangiert nach gutem Saisonstart auf Platz vier und ist zu Hause noch ohne Punktverlust. Gegner Schrecksbach steht auf dem drittletzten Rang, bewies aber mit dem 2:2 gegen Spitzenreiter Altenlotheim sein Potenzial. Schlüssel wird sein, ob die Gäste ihre defensive Anfälligkeit in den Griff bekommen. Korbach empfängt den Tabellenzweiten

Der TSV Korbach, derzeit Achter, will nach zwei Siegen in Folge erneut für eine Überraschung sorgen. Mit dem Tabellenzweiten Schwalmstadt reist jedoch ein formstarker Gegner an, der nach vier Siegen in Serie in Schlagdistanz zur Spitze liegt. Die letzten Duelle beider Teams waren immer eng. Verfolgerduell in Edermünde