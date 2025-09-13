 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Altenlotheim jagt nächsten Sieg – Korbach will Schwalmstadt ärgern

7. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Der 7. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hält packende Duelle in allen Tabellenregionen bereit. Während TSV Altenlotheim als ungeschlagener Tabellenführer bei Tabellenvorletzten FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz seine Favoritenrolle behaupten will, trifft 1. FC Schwalmstadt im Verfolgerduell auf den formstarken TSV Korbach. Auch im Tabellenkeller geht es zur Sache: TuSpo Mengeringhausen wartet weiter auf den ersten Sieg, VfB Schrecksbach will bei der SG Schauenburg überraschen, und im Derby zwischen SG Brunslar/Wolfershausen und Melsunger FV stehen Prestige und wichtige Punkte auf dem Spiel.

Setzt Sand die Serie fort?

Heute, 15:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
15:30

Der Tabellensechste Sand ist noch ungeschlagen, musste sich jedoch bereits viermal mit einem Remis zufriedengeben. Gegen den drei Zähler schlechter platzierten TSV Mengsberg, der mit Can Rommel den besten Torjäger der Liga stellt, wollen die Gastgeber ihre Heimstärke ausspielen. Trotz zahlreicher Ausfälle ist ein Duell auf Augenhöhe wahrscheinlich.

Neukirchen angespannt

Heute, 16:30 Uhr
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
16:30

Neukirchen liegt mit zehn Punkten im Tabellenmittelfeld, kämpft aber mit personellen Engpässen und wechselhaften Leistungen. Der FCH reist als 13. in die Schwalm und will die jüngste Niederlagenserie stoppen. Homberg wird alles daran setzten, um den favorisierten Gastgeber aus dem Rhythmus zu bringen.

Spitzenreiter in der Pflicht

Morgen, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
15:00

Nach dem spektakulären 7:6-Erfolg in Mengeringhausen schöpft das Schlusslicht Felsberg neuen Mut. Nun wartet mit Tabellenführer Altenlotheim allerdings der bislang ungeschlagene Ligaprimus. Die Waldecker sollten vor dem Gegner gewarnt sein, allerdings sollte die Elf von Spielertrainer Robin Wissemann gerade in solchen Spielen ihre Reife beweisen.

Derbystimmung in Brunslar

Morgen, 15:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
15:00

Im Derby geht es um die Vormachtstellung im Altkreis: Der Aufsteiger Brunslar liegt nur einen Punkt hinter dem MFV. Während die SG zuletzt mit zwei Zu-null-Spielen überzeugte, muss Melsungen erneut zahlreiche Ausfälle kompensieren. Beide Teams wollen das direkte Duell nutzen, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Gudensberg klarer Favorit

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
15:00live

Schlusslicht Mengeringhausen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und trifft nun auf das Überraschungsteam aus Gudensberg. Der Tabellendritte feierte zuletzt das siebte ungeschlagene Spiel in Serie und überzeugt vor allem durch Effizienz im Angriff. In den letzten vier direkten Duellen setzte sich stets die FSG durch – alles andere als ein Auswärtssieg wäre daher eine Überraschung.

Hält Schauenburg die weiße Weste zu Hause?

Morgen, 15:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
15:00live

Die SG Schauenburg rangiert nach gutem Saisonstart auf Platz vier und ist zu Hause noch ohne Punktverlust. Gegner Schrecksbach steht auf dem drittletzten Rang, bewies aber mit dem 2:2 gegen Spitzenreiter Altenlotheim sein Potenzial. Schlüssel wird sein, ob die Gäste ihre defensive Anfälligkeit in den Griff bekommen.

Korbach empfängt den Tabellenzweiten

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
15:00live

Der TSV Korbach, derzeit Achter, will nach zwei Siegen in Folge erneut für eine Überraschung sorgen. Mit dem Tabellenzweiten Schwalmstadt reist jedoch ein formstarker Gegner an, der nach vier Siegen in Serie in Schlagdistanz zur Spitze liegt. Die letzten Duelle beider Teams waren immer eng.

Verfolgerduell in Edermünde

Morgen, 15:15 Uhr
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
15:15

Edermünde und Wolfhagen II liegen punktgleich im Verfolgerfeld hinter den Spitzenplätzen. Während der Aufsteiger besonders durch seine treffsichere Offensive überzeugt, geht die Reserve des Verbandsligisten personell angeschlagen in die Partie. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Topränge halten.

