Altenlotheim gewinnt Spitzenspiel – FeLoNi wieder dran

Die Spitzengruppe der Gruppenliga Kassel 1 bleibt eng beieinander. Während FSG Gudensberg und 1. FC Schwalmstadt ihre Favoritenrolle bestätigten, setzte TSV Altenlotheim im direkten Duell mit SC Edermünde ein Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller meldete sich FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz zurück.

Neukirchen bezwang Brunslar in einer umkämpften Partie knapp mit 3:2. Marcel Reitz brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Moritz Gerhold per Freistoß ausglich. Paul Ridinger und erneut Reitz stellten nach der Pause die Weichen auf Sieg, Brunslars Anschlusstreffer durch Sören Lange kam zu spät. In der turbulenten Schlussphase ließ Neukirchen zahlreiche Chancen ungenutzt, rettete den verdienten Erfolg aber ins Ziel.

Die Reserve aus Wolfhagen trotzte Schauenburg nach Rückstand ein 2:2 ab. Emil Schmidt und Hogir Sen schossen die Gäste zur Pause in Front, doch Julius Knatz sorgte mit einem späten Doppelpack für den Ausgleich. Wolfhagen bewies Moral, während Schauenburg auswärts weiter schwächelt. Für die Gäste bleibt es beim dritten Unentschieden der Saison.

Mengsberg unterlag dem Spitzenreiter Gudensberg trotz engagierter Leistung mit 2:4. Die Gäste legten durch Thomas Melnarowicz und Kerim Akin früh vor, ehe Alpay Demir die Hausherren heranbrachte. Nach dem erneuten Doppelschlag Akins und dem Anschluss durch Johannes Müller entschied ein Elfmeter von Niklas Possin die Partie in der Nachspielzeit.

In einem wilden Kellerduell behielt Felsberg mit 4:3 beim VfB Schrecksbach die Oberhand. Nach früher Führung der Hausherren drehte Doppelpacker Louis Wicke die Partie, ehe ein Eigentor den Ausgleich brachte. Mika Seifert schoss die Gäste mit zwei Treffern entscheidend nach vorn, der Elfmeter von Carlo Breves in der Schlussminute kam zu spät. Beide Teams bleiben im Tabellenkeller, FeLoNi verkürzt jedoch den Abstand.

Altenlotheim abgeklärter

Altenlotheim gewann das Spitzenspiel gegen Edermünde mit 2:1 und bleibt zu Hause makellos. Nach torloser erster Hälfte brachte Spielertrainer Robin Wissemann die Gastgeber in Führung, Jonathan Mertsch glich per Kopf aus. Kurz darauf erzielte Marlon Seibel den entscheidenden Treffer. Altenlotheim schob sich damit an Edermünde vorbei. MFV behält die Nerven

Der Melsunger FV feierte durch einen verwandelten Strafstoß von Maik Haas einen wichtigen Heimsieg gegen den SSV Sand. Bereits nach sechs Minuten war der Endstand hergestellt. Sand verpasste es, Kapital zu schlagen, und offenbarte auswärts einmal mehr Schwächen. Für Melsungen war es der erste Sieg nach zwei Niederlagen. Überforderung ausgenutzt