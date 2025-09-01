Altenlotheim bleibt vorn – Homberg jubelt erstmals

Ein Kantersieg der SG Neukirchen/Röllshausen, ein spannendes Remis beim SSV Sand und ein Befreiungsschlag für FC Homberg: Der 5. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hatte reichlich Geschichten zu bieten. Während Spitzenreiter TSV Altenlotheim ungeschlagen bleibt, wartet FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz jetzt alleine auf den ersten Dreier.

Nach 28 Minuten drehte die SG mächtig auf und überrollte den Tabellenfünften. Marcel Reitz traf doppelt (28., 30./FE), ehe Paul Ridinger (49.) die Vorentscheidung besorgte. Zwar verkürzte Philipp Kaiser (55.), doch in der Schlussphase schraubten David Scharf (70.), Maximilian Koch (77., 89.) und Simon Knüwe (87.) das Ergebnis in die Höhe. Wolfhagen kassierte damit die zweite klare Niederlage der Saison.

Der SSV Sand musste sich trotz klarer Überlegenheit erneut mit einem Remis zufriedengeben. Pierre Pascal Nyemb Bata traf zur Pausenführung (38.), ehe Gudensberg durch Kerim Akin (53.) und einen von Tom Siebert verwandelten Elfmeter (59.) das Spiel drehte. Joker Enver Maslak glich postwendend aus (67.), doch die Gastgeber fanden nicht mehr den Weg zum Sieg.

Trotz klarer Rollenverteilung hielten die Gastgeber stark dagegen. Leonard Freund nutzte zwei Abwehrfehler binnen Minuten zur 2:0-Führung (37., 39.), Maximilian Wagner verkürzte unmittelbar nach der Pause (46.). Ein Eigentor von Müller (75.) stellte den alten Abstand her, ehe Tippel in der Nachspielzeit noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende blieb Schwalmstadt dank Kaltschnäuzigkeit und Glück auf Kurs.

Der FC Homberg beendete mit einem Auswärtssieg seine lange Torflaute und holte die ersten drei Punkte. Körber (17.), Vollmer (28.) und Zahmel (39.) stellten schnell auf 3:0, ehe die Zwillinge Louis (40.) und Mika Wicke (45.+2) für FeLoNi verkürzten. Ein verschossener Elfmeter durch Sebastian Kraus verhinderte nach der Pause den Ausgleich, ehe der eingewechselte Bolduan (69.) für die Entscheidung sorgte. Felsberg bleibt damit ohne Punkt am Tabellenende.

Knappe Kiste

Mit dem vierten Sieg in Serie festigte die SG Schauenburg ihre Position im oberen Tabellendrittel. Tonio Bonnes köpfte nach einer Sen-Flanke früh zur Führung ein (20.). Nach der Pause bot sich Mengeringhausen die große Ausgleichschance, doch Tim Sommer scheiterte vom Punkt an SG-Keeper Simon Icke (55.). Trotz aller Bemühungen blieb der Aufsteiger erneut ohne Dreier.

Klare Sache

Der TSV Korbach fand mit einem Kantersieg aus der Krise. Chirakakis (5.), Lange (20.) und Beil (35.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Schwalm verkürzte (42.). Nach einem Eigentor von Huber (51.) sowie weiteren Treffern von Beil (57.) und Leonhardt (74.) wurde das Ergebnis standesgemäß. Schrecksbach präsentierte sich erschreckend schwach und kassierte die zweite Klatsche binnen einer Woche. Altenlotheim bleibt Spitzenreiter

Der Tabellenführer tat sich zunächst schwer, schlug nach der Pause aber eiskalt zu. Auf Grebes frühes 1:0 (5.) folgte eine starke Viertelstunde, in der Robin Wissemann (56.), Seibel (60.) und Patrick Wissemann (78.) trafen. Andre Schnell betrieb spät Ergebniskosmetik (82.), ehe Altenlotheim einen souveränen Heimsieg feiern konnte. Bitter: Pascal Hammer sah kurz vor Schluss Gelb-Rot wegen Meckerns. SCE überzeugt erneut