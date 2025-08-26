Das Spiel fand bereits am vorherigen Mittwoch statt, wodurch die beiden Akteure am Wochenende frei hatten.

Freren setzt seinen Aufwärtstrend fort und feierte den dritten Sieg in Serie. Nach dem 6:0-Kantersieg in Salzbergen blieb die Offensive erneut treffsicher, während die Defensive zum dritten Mal in Folge die Null hielt. Veldhausen hingegen verpasst nach dem Erfolg gegen Bad Bentheim den zweiten Saisonsieg. Mit nur drei Zählern steckt der Aufsteiger im Tabellenkeller, während Freren sich an die Spitze schiebt.