Der 4. Spieltag brachte reichlich Bewegung ins Tableau: Während sich Freren mit dem dritten Sieg in Serie an die Tabellenspitze schob, bestätigte auch Spelle-Venhaus II seine Offensivstärke und bleibt punktgleich vorne dabei. Altenlingen sorgte mit dem Auswärtssieg in Schwefingen für die Überraschung des Wochenendes und mischt nun im oberen Mittelfeld mit. Im Keller warten Bentheim und Emslage weiter auf den Befreiungsschlag, während Neuenhaus den Anschluss an die Spitze herstellte und Nordhorn II sowie Emsbüren sich in einem torreichen Remis die Punkte teilten.
Das Spiel fand bereits am vorherigen Mittwoch statt, wodurch die beiden Akteure am Wochenende frei hatten.
Freren setzt seinen Aufwärtstrend fort und feierte den dritten Sieg in Serie. Nach dem 6:0-Kantersieg in Salzbergen blieb die Offensive erneut treffsicher, während die Defensive zum dritten Mal in Folge die Null hielt. Veldhausen hingegen verpasst nach dem Erfolg gegen Bad Bentheim den zweiten Saisonsieg. Mit nur drei Zählern steckt der Aufsteiger im Tabellenkeller, während Freren sich an die Spitze schiebt.
Absteiger Bentheim wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, konnte sich aber immerhin den ersten Punkt sichern. Nach dem 3:6-Debakel in Veldhausen zeigte die Defensive eine verbesserte Vorstellung. Langen wiederum knüpft nicht an den 5:1-Erfolg gegen Laxten an und bleibt damit im unteren Mittelfeld stecken.
Für den SV Bad Bentheim geht es bereits am Mittwoch weiter gegen Union Lohne:
Neuenhaus meldete sich eindrucksvoll zurück und feierte nach der 1:7-Pleite in Lohne einen wichtigen Heimsieg. Mit dem dritten Saisonsieg kletterte Borussia wieder in die Spitzengruppe. Werlte hingegen, das zu Beginn der Saison stark aufspielte kassiert die zweite Niederlage in Folge, steht mit vier Punkten aber weiterhin solide dar.
Spelle-Venhaus II bleibt weiter ein Tor-Spektakel und feierte gegen Emslage den dritten Saisonsieg. Nach dem 4:1 in Werlte überzeugte die Offensive erneut mit viel Wucht, auch wenn die Abwehr ein wenig anfällig wirkte. Emslage kassierte dagegen bereits die dritte Niederlage und bleibt im Tabellenkeller hängen. Mit neun Punkten steht die Reserve von Spelle-Venhaus nun ganz oben, punktgleich mit Freren und Schwefingen.
Nordhorns Zweitvertretung zeigte erneut ihre Offensivstärke, doch wie schon in den Wochen zuvor reichte es nicht zum Sieg. Nach dem 5:0 in Emslage war die Erwartungshaltung hoch, doch Emsbüren entführte einen wertvollen Punkt. Für den Aufsteiger Concordia Emsbüren war es das erste Unentschieden, womit man jetzt bei vier Punkten steht und durchaus einen ordentlichen Saisonstart hinlegte. Nordhorn bleibt mit sechs Zählern ungeschlagen, verpasst aber den Sprung ins obere Drittel.
Die Partie findet erst am morgigen Mittwochabend statt.