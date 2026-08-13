Altenlingen überlebt Pokal-Krimi - Weiße Elf scheitert an Biene

Aufholjagden, Favoritensieg und Derby-Drama: Der Bezirkspokal hatte auch in der zweiten Runde einiges zu bieten. Salzbergen drehte gegen Bad Bentheim einen 0:2-Rückstand, die SF Schwefingen entschieden das Bezirksliga-Derby gegen Olympia Laxten spät für sich und Landesligist Union Lohne wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Freren gerecht. Die Spielberichte zu allen Partien gibt's hier im Überblick.

Was für ein Pokalabend: Der ASV Altenlingen hat sich beim SV Bokeloh mit 8:6 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und die dritte Runde des Bezirkspokals erreicht. Nach 90 unterhaltsamen Minuten hatte es 3:3 gestanden.

Bokeloh erwischte den ASV zunächst eiskalt und führte durch Rene Hillebrand und Robin Bürschen mit 2:0. Dann drehte Altenlingen innerhalb von nur sieben Minuten durch Marvin Krämer, Jakob Plaß und erneut Krämer die Partie. Noch vor der Pause glich Bürschen per Foulelfmeter zum 3:3 aus. Nach einer ruhigeren zweiten Hälfte wurde es in der Schlussphase noch einmal kurios, als Bokeloh vermeintlich zum 4:3 traf. Nach Rücksprache mit seiner Assistentin nahm Schiedsrichter Florian Buß den Treffer jedoch zurück. Im Elfmeterschießen behielt der ASV schließlich die Nerven und zog in die nächste Runde ein. Unter den etwas mehr als 200 Zuschauern wurde übrigens auch Fabian Buitkamp, Trainer des SV Vorwärts Nordhorn II, gesichtet. Ob reines Fußballinteresse oder schon ein wenig Bezirksliga-Spionage? Die nächsten Wochen werden es zeigen.

Weiße Elf hält lange dagegen - Biene entscheidet es spät

Der VfL Weiße Elf Nordhorn ist gegen Landesligist SV Holthausen Biene aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Beim 0:2 hielt der Bezirksligist die Partie lange offen und blieb bis in die Schlussphase im Rennen. Erst in der 71. Minute brach Elias Speer den Bann und brachte den Favoriten in Führung. Nur fünf Minuten später sorgte Timo Nichau mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 2:0 und damit die Entscheidung. Damit zieht Holthausen Biene in die nächste Pokalrunde ein, während sich die Weiße Elf nach lange ausgeglichener Ergebnissituation nun wieder vollständig auf die Bezirksliga konzentrieren kann. – Foto: SV Langen

Langen verlangt Papenburg alles ab - Aus erst im Elfmeterschießen

Der SV Langen hat den Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg an den Rand des Pokal-Aus gebracht. Jonas Rosen brachte den Bezirksligisten mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern in Führung (38.). Lange hielt der Vorsprung, ehe Keno Buß in der 73. Minute für Papenburg ausglich. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort behielten die Gäste die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch. Langen verabschiedet sich damit nach einem starken Pokalabend erhobenen Hauptes aus dem Bezirkspokal.

Salzbergen dreht das Spiel und wirft Bad Bentheim raus

Der SV Bad Bentheim schien nach dem frühen Doppelschlag von Mathis Vennekate (22.) und Marius Kues (24.) auf Kurs Richtung nächste Runde. Doch Alemannia Salzbergen kämpfte sich noch vor der Pause zurück und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel innerhalb von drei Minuten komplett. Lukas Niemeyer (45.), Finn Jansen (63.) und Joker Finn Ricken (66.) sorgten für den 3:2-Erfolg der Gastgeber und beendeten den Pokallauf der Bentheimer, die in Runde eins noch Landesligist FC Schüttorf 09 ausgeschaltet hatten. Schwefingen dreht Spiel und steht in der nächsten Runde

Die SF Schwefingen bleiben im Bezirkspokal auf Kurs. Nach dem frühen Rückstand durch Marvin Schmökel (30.) drehte die Mannschaft das Bezirksliga-Duell gegen Olympia Laxten noch vor heimischer Kulisse. Sebastian Mogge glich nach einem Standard kurz darauf per Kopf aus (34.), ehe Felix Neumann in der Schlussphase das umkämpfte Derby mit dem 2:1-Siegtreffer entschied (83.). Schwefingen zieht damit in die nächste Pokalrunde ein. Union Lohne wird der Favoritenrolle gerecht