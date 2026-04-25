Altenlingen siegt in Werlte

Der ASV Altenlingen hat seine Pflichtaufgabe beim SV Sparta Werlte erfüllt und mit 2:1 gewonnen. Während die Gäste den Rückstand auf Spitzenreiter SV Union Lohne zumindest vorübergehend verkürzen, bleibt Werlte auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainerteam ohne Punkte und auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die Gäste aus Altenlingen erwischten den etwas zielstrebigeren Start, fanden aber zunächst in Tobias Brinker ihren Meister. Der Werlter Schlussmann parierte früh gegen Niklas Lingers und zeigte wenig später eine weitere Glanzparade. Auch gegen Marvin Krämer blieb Brinker stark, während auf der Gegenseite Jannik Hoormann die bis dahin beste Möglichkeit der Hausherren liegen ließ.

In der 17. Minute war aber auch Brinker machtlos. Nach einer flachen Hereingabe in die Mitte traf Lingers mit der Hacke zum 1:0 für Altenlingen. Die Gäste blieben gefährlich und hatten durch Reimann sowie Krämer weitere gute Chancen, doch Werlte hielt den knappen Rückstand zur Pause. Bitter: Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich Brinker am Ellenbogen so schwer, dass er nicht weiterspielen konnte und zur zweiten Hälfte ersetzt werden musste.

Werlte gleicht aus - Krämer antwortet prompt

Nach dem Seitenwechsel kam Werlte mutiger aus der Kabine. Hoormann und Niklas Fuhler vergaben zunächst gute Möglichkeiten, ehe in der 59. Minute der verdiente Ausgleich fiel. Nach einem Altenlinger Ballverlust brachte Hoormann das Spielgerät flach in die Mitte, wo Bernhard Kleymann blank stand und zum 1:1 einschob.

Die Hoffnung auf Zählbares hielt allerdings nur sieben Minuten. Altenlingen stellte durch Krämer schnell wieder auf Sieg: Sein Schuss aus der zweiten Reihe schlug in der 66. Minute rechts im Tor ein. Werlte stemmte sich in der Schlussphase noch einmal gegen die Niederlage, doch Kleymann per Kopfball und Fuhler aus spitzem Winkel verpassten den erneuten Ausgleich.

Zusätzlich schwächten sich die Gastgeber in der hektischen Schlussphase selbst: Sowohl Jonas Stukert als auch Niklas Hanneken sahen jeweils Gelb-Rot. So brachte Altenlingen den knappen Vorsprung über die Zeit und nimmt drei wichtige Punkte im Titelrennen mit.

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