Nachdem unter der Woche bereits vier Partien ausgetragen wurden, warteten am Sonntag fünf weitere Begegnungen, die es allesamt in sich hatten. Der dritte Spieltag bot erneut jede Menge Spektakel, Tore satt und emotionale Wendungen bis in die Nachspielzeit. Während der SV Veldhausen seine Tribüneneröffnung mit einem Torfestival krönte und Lohne dank Dreierpacker von Phil Stricker ein Ausrufezeichen setzte, musste Sparta Werlte die erste Niederlage als Bezirksliga-Rückkehrer hinnehmen. Freren bestätigte seine aufsteigende Form mit dem nächsten Kantersieg, während Weiße Elf in Nordhorn einen sicher geglaubten Erfolg in letzter Sekunde aus der Hand gab. So zeigt sich bereits früh in der Saison: Spannung und Überraschungen sind in dieser Liga garantiert.