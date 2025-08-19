Nachdem unter der Woche bereits vier Partien ausgetragen wurden, warteten am Sonntag fünf weitere Begegnungen, die es allesamt in sich hatten. Der dritte Spieltag bot erneut jede Menge Spektakel, Tore satt und emotionale Wendungen bis in die Nachspielzeit. Während der SV Veldhausen seine Tribüneneröffnung mit einem Torfestival krönte und Lohne dank Dreierpacker von Phil Stricker ein Ausrufezeichen setzte, musste Sparta Werlte die erste Niederlage als Bezirksliga-Rückkehrer hinnehmen. Freren bestätigte seine aufsteigende Form mit dem nächsten Kantersieg, während Weiße Elf in Nordhorn einen sicher geglaubten Erfolg in letzter Sekunde aus der Hand gab. So zeigt sich bereits früh in der Saison: Spannung und Überraschungen sind in dieser Liga garantiert.
Phil Stricker avancierte früh zum Mann des Tages, als er per Elfmeter und Doppelpack noch vor der Pause für eine komfortable Führung sorgte und direkt nach Wiederanpfiff seinen Hattrick vollendete. Luca Grau erhöhte nach einem kuriosen Trikotwechsel, ehe Rendi Kildau mit einem Distanzschuss das 5:0 markierte. In der Schlussphase setzten Niklas Berger per Kopf und Lukas Niehof im Nachschuss weitere Treffer. Neuenhaus gelang zwar durch Metin Erdem noch der Ehrentreffer, begünstigt von einem Patzer des Lohne-Keepers. Am klaren 7:1-Erfolg für die Gastgeber änderte das aber nichts mehr.
Der SV Veldhausen feierte am Tag der Tribüneneröffnung einen überzeugenden 6:3-Heimsieg gegen Bad Bentheim. Zwar gingen die Gäste zunächst durch Deters in Führung, doch Egbers und Legtenborg drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Legtenborg erneut, ehe Egbers mit einem schnellen Doppelpack für die Vorentscheidung sorgte. Mit seinem dritten Treffer setzte Egbers in der 85. Minute den Schlusspunkt, während Kues kurz vor Schluss nur noch verkürzen konnte. Für Veldhausen war es ein weiterer wichtiger Schritt in der Bezirksliga, während Bad Bentheim weiter punktlos bleibt.
Die SG Freren scheint endgültig in der Saison angekommen zu sein. Nach dem deutlichen 5:0-Sieg gegen Altenlingen, sollte es am Sonntag in Salzbergen einen mindestens genauso dominanten Auftritt geben. Vor allem in der zweiten Hälfte klingelte es ganze fünf Mal im Kasten der heimischen Alemannia. Auch Spielertrainer Florian Hoff durfte sich kurz vor Schluss noch über seinen ersten Saisontreffer freuen.
In Nordhorn erlebten rund 300 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, als die Weiße Elf trotz einer 3:2-Führung in der Nachspielzeit nur ein 3:3 gegen Altenlingen holte. Joshua da Cunha und Hendrik Deelen hatten mit ihren Treffern schon vor der Pause für klare Verhältnisse gesorgt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kaufhold sehenswert, ehe Többen per Elfmeter auf 3:1 stellte und alles nach einem Heimsieg aussah. Doch Altenlingen kämpfte unermüdlich, kam durch Thomas heran und glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Schnettberg vom Punkt aus. Während die Gäste ausgelassen jubelten, blieben bei der Weißen Elf nur lange Gesichter zurück.
Nach einem Sieg zum Auftakt und dem darauf folgenden Remis gab es nun dann doch die erste Saisonniederlage für den Aufsteiger Sparta Werlte, dabei sah es zunächst sogar erneut nach dem nächsten Erfolg aus – Bernhard Kleymann brauchte die Hausherren nach vierzehn Minuten in Führung, die Freude hielt aber nur kurz. Noch vor der Halbzeit drehte Nico Buss die Partie mit seinem Doppelpack die Partie quasi im Alleingang. Letztendlich sicherte sich die Reserve von Spelle-Venhaus den verdienten Auswärtssieg und fand die gute Antwort auf die Niederlage gegen Union Lohne.