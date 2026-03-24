Altenlingen punktet wieder, Veldhausen dreht spät gegen Schwefingen

Schwefingen erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute in Führung: Konstantin Burs traf nach Vorarbeit von Felix Neumann zum 1:0. Die Gäste präsentierten sich zunächst spielbestimmend, verpassten es jedoch, ihre Vorteile weiter auszubauen.

Veldhausen zeigte sich unbeeindruckt und kam in der 27. Minute zum Ausgleich. Hendrik Egbers traf zum 1:1, nachdem eine strittige Szene im Vorfeld ungeahndet blieb. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams auf den Führungstreffer drängten.

Späte Entscheidung nach Standard

➡️ Hier klicken für das 2:1 ⬅️

Nach der Pause musste Schwefingen früh wechseln, Felix Neumann blieb verletzungsbedingt in der Kabine. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, doch klare Chancen wurden auf beiden Seiten nicht konsequent genutzt.

Erst in der Schlussphase fiel die Vorentscheidung: Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld traf Malte Kamps in der 87. Minute zur 2:1-Führung für Veldhausen. Schwefingen warf in der Nachspielzeit alles nach vorne, wurde jedoch ausgekontert. Hendrik Egbers stellte mit seinem zweiten Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand her.

Schwefingen bleibt trotz der Niederlage vorerst auf Rang drei, während Veldhausen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.