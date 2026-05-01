Altenlingen nutzt seine Tiefe – Nordhorn kämpft vergeblich

Schon vor dem Anpfiff waren die Kräfteverhältnisse unterschiedlich verteilt – personell wie tabellarisch. Nordhorn reiste ersatzgeschwächt an. Trainer Frank Westerink fand nach der Partie klare Worte:

Dem gegenüber stand ein Gastgeber, der personell breit aufgestellt war. „Altenlingen konnte aus den Vollen schöpfen, hatten glaube ich 19 Leute insgesamt auch am Start. Und dementsprechend waren natürlich die Kräfteverhältnisse auch verteilt.“

„Wir hatten zwölf eigene Feldspieler plus zwei alte Herrenspieler, der eine war 1982er Baujahr und dann noch Jascha Eilers dabei, der ja auch schon seit fünf Jahren aus der Ersten raus ist.“

Stark dagegengehalten

Trotz der personellen Engpässe verkaufte sich die Weiße Elf vor allem im ersten Durchgang teuer. „Die erste Halbzeit konnten wir noch offen gestalten, haben verdient das 1:1 gemacht, kurz vor der Halbzeit, und haben gut dagegen gehalten“, analysierte Westerink. Nordhorn hielt strukturiert dagegen, bot Paroli, ließ sich nicht einschnüren.

Doch mit zunehmender Spielzeit machten sich die fehlenden Wechseloptionen bemerkbar. „Das haben wir zweite Halbzeit auch noch gemacht, nur dass wir nicht mehr so gefährlich vor das Tor kamen und keine Entlastungsangriffe mehr hatten.“ Altenlingen erhöhte den Druck, nutzte seine Breite im Kader – und entschied die Partie letztlich für sich.

Kein Vorwurf an die Mannschaft

Am Ende stand ein 1:3 aus Sicht der Gäste – ein Ergebnis, das Westerink realistisch einordnete: „Wir haben versucht alles reinzuhauen, ich kann keinem was vorwerfen, aber die momentane Verfassung lässt halt nichts anderes zu.“

Er verwies zugleich auf die Qualität des Gegners: „Wenn du dann gegen Altenlingen spielst, die, wenn die am guten Tag sind, jeden schlagen können in der Liga, dann wird's natürlich auch schwer.“

Mit nun 72 erzielten Treffern stellt Altenlingen weiterhin die gefährlichste Offensive der Liga – ein Umstand, der sich auch an diesem Abend bemerkbar machte.

Haltung statt Resignation

Trotz der Niederlage überwog bei Westerink keine Resignation, sondern Stolz auf die eigene Leistung: „Ich mach meinen Jungs aber keinen Vorwurf und dementsprechend – zufrieden kann man gar nicht sagen, aber auch nicht unzufrieden, weil ich hab es auch zu den Jungs nach dem Spiel gesagt, dass man sich immer noch anschauen kann und in den Spiegel schauen kann, weil man sich halt nicht abschlachten lassen hat und halt auch Parodie geboten hat.“

In einer Phase, in der die Belastung hoch und die personelle Lage angespannt ist, war es für den Tabellendritten ein Auftritt mit Charakter – auch wenn er ohne Punkte blieb. Altenlingen hingegen bleibt im Meisterschaftsrennen voll auf Kurs und hält den Druck auf Spitzenreiter Lohne weiter aufrecht.