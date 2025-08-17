Altenlingen gibt nie auf - Weiße Elf verzweifelt spät

Es gibt Spiele, bei denen man nach Abpfiff nicht so recht weiß, ob man lachen oder weinen soll. In Nordhorn entschieden sich die rund 300 Zuschauer für beides. Der VfL Weiße Elf führte bis in die Nachspielzeit scheinbar sicher mit 3:2 und musste am Ende doch mit hängenden Köpfen vom Platz schleichen, weil Altenlingen einfach nicht aufhörte, an sich zu glauben.

Schon früh stellte die Weiße Elf die Weichen: Joshua da Cunha (26.) und Hendrik Deelen (35.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung. Altenlingen wirkte bemüht, aber nicht zwingend und doch, wer den ASV kennt, weiß: Die schütteln sich höchstens kurz, aber sie hören niemals auf.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Felix Kaufhold (56.) mit einem Schlenzer à la Arjen Robben, dass auch Weiß einiges auf Lager hat. Doch als Simon Többen per Strafstoß auf 3:1 stellte (70.), schien das Pendel endgültig Richtung Nordhorn ausgeschlagen. Nur: Altenlingen ist kein Team, das man abschreibt. Kevin Thomas (84.) nutzte die Unsicherheit nach einer Ecke, und in der sechsten Minute der Nachspielzeit war es André Schnettberg, der vom Punkt die Nerven behielt – 3:3, und Jubel im Gästeblock.