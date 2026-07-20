🏆 Altenlingen gewinnt den Pott - Baccum gewinnt die Herzen

– Foto: René Diebel

Baccum. Sechs Turniertage, 32 Spiele, viele Tore und jede Menge ehrenamtliches Engagement, die 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Was der SC Baccum als Gastgeber in den vergangenen Tagen auf die Beine gestellt hat, verdiente sich nicht nur den Applaus der Zuschauer, sondern auch den Respekt aller Beteiligten.

– Foto: SV Adler Messingen

Bereits am Eröffnungstag war zu spüren, mit wie viel Herzblut die Verantwortlichen an dieses Turnier herangegangen sind. Als ich am Sonntag mein Stativ aufbaute, stand Reinhard Deermann neben mir. Nicht ohne Stolz erzählte er, wie viel positives Feedback der Verein in dieser Woche erhalten habe. Kein Wunder: Täglich waren rund 40 Vereinsmitglieder im Einsatz, um die Stadtmeisterschaft zu organisieren, vom Verkauf über den Grill bis hin zur Platzpflege. Ein Kraftakt, der nur funktioniert, wenn viele an einem Strang ziehen.

Auch der Wettergott spielte mit. Von Montag bis Mittwoch verfolgten zahlreiche Zuschauer die 18 Vorrundenspiele, ehe am Freitag die Zwischenrunde mit zwölf weiteren Partien anstand. Am Sonntag bildeten das Spiel um Platz drei und das Finale den gelungenen Abschluss einer Turnierwoche, die sportlich wie organisatorisch überzeugte. Den Titel sicherte sich am Ende verdient der ASV Altenlingen. Im Finale ließ der Bezirksligist der zweiten Mannschaft des SV Holthausen-Biene keine Chance und gewann deutlich mit 5:0. Damit krönte sich der ASV zum 41. Stadtmeister der Stadt Lingen und setzte einer starken Turnierleistung die Krone auf.

– Foto: René Diebel

Ein Spieler drückte der Stadtmeisterschaft dabei besonders seinen Stempel auf: Felix Schmiederer. Der Neuzugang des ASV erzielte zehn Turniertore und sicherte sich damit souverän die Torjägerkanone. Wer den Offensivspieler in Baccum erlebt hat, dürfte sich sicher sein: Von ihm werden wir in der kommenden Bezirksliga-Saison noch einige Tore sehen.

– Foto: René Diebel

Die 41. Lingener Stadtmeisterschaft ist damit Geschichte und sie hat gezeigt, was den Amateurfußball ausmacht: engagierte Ehrenamtliche, faire Gastgeber, begeisterte Zuschauer und Fußball, der Menschen zusammenbringt. Baccum hat dafür in dieser Woche eine eindrucksvolle Bühne geboten. Damit endet meine Berichterstattung zur 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft aber noch nicht. Als Nächstes nehme ich euch mit zum Spiel um Platz drei zwischen dem SC Baccum und dem SV Olympia Laxten, bevor anschließend der ausführliche Spielbericht zum Finale zwischen dem ASV Altenlingen und dem SV Holthausen-Biene II folgt. Mein Tipp: Klickt einfach auf die jeweilige Partie. Dort findet ihr nicht nur den kompletten Liveticker, sondern auch viele Fotos, alle Tore und die wichtigsten Spielszenen als Video-Highlights. FuPa macht's möglich!

– Foto: René Diebel

Im kleinen Finale setzte sich der Bezirksliga-Aufsteiger gegen den SV Olympia Laxten mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Laxten war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und ging durch Jonas Goldschmidt verdient in Führung. Baccum zeigte jedoch einmal mehr seine bekannte Effizienz und drehte die Partie durch Treffer von Marek Schulte und Lars Hense. Die Antwort der Laxtener ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute nach dem 2:1 sorgte Marvin Schmökel mit einer verunglückten Flanke, die im Tor landete, für den erneuten Ausgleich. Auch in der Schlussphase erspielte sich Olympia Laxten die besseren Chancen, ließ den möglichen Siegtreffer aber liegen. Im anschließenden Elfmeterschießen bewies der Gastgeber die stärkeren Nerven und sicherte sich vor heimischer Kulisse den dritten Platz der Stadtmeisterschaft. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

– Foto: René Diebel

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