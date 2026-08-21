Altenlingen dreht das Ding - Veldhausen gibt Führung aus der Hand

Aus dem Liveticker

Doch das war erst der Auftakt: Am heutigen Freitag folgen SG Freren – Olympia Laxten, Spelle-Venhaus II – SV Listrup und SV Langen – Vorwärts Nordhorn II. Die Spielberichte schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf.

Der 4. Spieltag der Bezirksliga ist eröffnet: Der ASV Altenlingen setzte sich am Donnerstag mit 3:2 gegen den SV Veldhausen 07 durch und meldete sich nach der Niederlage in Bad Bentheim mit drei Punkten zurück.

Der ASV Altenlingen ist mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SV Veldhausen 07 in den vierten Spieltag gestartet. Dabei musste die Mannschaft von Jan Zevenhuizen zwischenzeitlich einem Rückstand hinterherlaufen.

Marcel Keuter brachte den ASV früh in Führung (12.), ehe Hendrik Egbers mit einem Doppelpack (23./40.) die Partie zugunsten der Gäste drehte. Nach der Pause schlug Altenlingen zurück: Kevin Thomas traf aus der Distanz zum 2:2 (48.), ehe ein Eigentor in der 59. Minute die erneute Führung brachte. Veldhausen beendete die Partie nach Gelb-Rot für Mika Dierkes in Unterzahl. Nach dem 2:4 in Bad Bentheim zeigt Altenlingen damit die gewünschte Reaktion und fährt den dritten Saisonsieg ein.

Sieben Tore in Salzbergen, acht in Laxten, die Nachholspiele hatten es in sich. Alemannia feiert beim wilden 4:3 gegen Schwefingen die ersten Saisonpunkte, während Aufsteiger Bokeloh mit dem 5:3 bei Olympia Laxten seinen zweiten Sieg in Folge einfährt. 13 Tore, zwei Auswärtsteams mit ganz unterschiedlichen Gefühlen - Bezirksliga unter der Woche kann was.

– Foto: Florian Egbers

Der SV Bokeloh hat seinen starken Start als Bezirksliga-Neuling fortgesetzt. Im Nachholspiel bei Olympia Laxten gewann die Mannschaft von Frank Gerdelmann mit 5:3 und feierte damit nach dem 2:1 in Veldhausen den zweiten Sieg in Folge. Dabei ging Laxten durch Tim Zilke früh in Führung (5.). Bokeloh ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drehte die Partie noch vor der Pause durch Tom Backs (15.), René Hillebrand (32.) und Robin Bürschen (44.). Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Niklas Hermes auf 1:4 (49.). Laxten kam durch Marvin Schmökel (51.) und Leo Döbber (88.) noch einmal heran, ehe Mathis Gersema (90.+1) mit dem 3:5 die Entscheidung besorgte. Für Niklas Hermes war die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte besonders. Drei Jahre spielte er in Laxten in der Jugend und kannte noch viele seiner ehemaligen Mitspieler. Entsprechend groß sei die Vorfreude gewesen. Auch sportlich drückte er der Partie seinen Stempel auf und war an mehreren Bokeloher Treffern entscheidend beteiligt. Nach dem Abpfiff sprach Hermes von einem besonderen Spiel, das ihm „sehr viel Spaß“ gemacht habe. ➡️ Zum Interview