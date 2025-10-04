Altenlingen bringt Druck, Dohren bringt Punkte

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Am Donnerstagabend hatte der SV Dohren hohen Besuch: den Tabellenvierten aus Altenlingen II. Auf dem Papier klar verteilt, auf dem Rasen dann aber doch eine andere Geschichte.

Schon nach einer Viertelstunde ließ Elias Deters die Dohrener jubeln. Angespielt von Hendrik Frese, der mittlerweile mehr Vorlagen als Netflix im Programm hat, setzte sich Deters gegen den Innenverteidiger durch und schob zum 1:0 ein. Zehn Minuten später das gleiche Duo, nur diesmal per Kopfball und Ecke - 2:0. Für Deters offenbar so etwas wie „Happy Hour“.

Altenlingen brauchte eine Weile, kam aber in Hälfte zwei besser ins Spiel. In der 55. Minute nutzten die Gäste eine Ecke, um zum 2:1 zu verkürzen. Plötzlich war wieder Feuer drin, und Dohren musste hinten alles wegverteidigen, was kam.

Die Nachspielzeit fühlte sich an wie ein kleiner Stresstest für die Dohrener Hintermannschaft. Doch am Ende blieb’s beim 2:1 und bei einem dieser Siege, über die man im Dorf noch lange mit einem zufriedenen Nicken spricht.