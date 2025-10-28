Altenlingen bleibt cool im Sturm von Spelle – Union eiskalt zum Sieg

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems wurde vom stürmischen Wetter stark beeinträchtigt, doch fünf Begegnungen konnten dennoch stattfinden. Während an einigen Plätzen der Wind über das Spielfeld peitschte, setzten sich die Favoriten weitgehend souverän durch. Besonders die Spitzenteams aus Altenlingen und Lohne bestätigten ihre Ambitionen eindrucksvoll.

Union Lohne zeigte auswärts eine reife Leistung und gewann souverän mit 3:0 bei Concordia Emsbüren. Die Gäste kontrollierten Ball und Gegner über weite Strecken und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Emsbüren agierte bemüht, doch ohne Durchschlagskraft im letzten Drittel. Lohne bleibt damit der ärgste Verfolger des Spitzenreiters Altenlingen und hat noch eine Partie in der Hinterhand bei zwei Punkten Rückstand.

Auch Weiße Elf Nordhorn überzeugte auswärts und siegte deutlich mit 3:0 in Laxten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste das Kommando und erspielten sich zahlreiche Chancen. Laxten fand nach dem Rückstand keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Durch den Erfolg festigt Nordhorn seinen Platz in der Spitzengruppe.

Altenlingen bestimmte von Beginn an das Geschehen, presste früh und drängte Spelle tief in die eigene Hälfte. Trotz klarer Feldüberlegenheit blieb die erste Hälfte torlos, ehe eine Rote Karte gegen Nils Bußmann (61.) die Partie drehte. Danach nutzte der Tabellenführer seine Chancen eiskalt: Luca Schmitz traf nach einer Ecke (77.), Fabian Alferink legte per Konter nach (86.), und Leo Stemann setzte mit einem Hackentor den Schlusspunkt (90.+). Altenlingen siegte verdient mit 3:0 – ein Arbeitssieg, wie ihn Spitzenmannschaften einfahren.

Vorwärts Nordhorn II ließ Alemannia Salzbergen keine Chance und feierte einen deutlichen 5:0-Heimsieg. Die Gastgeber überzeugten mit schnellem Umschaltspiel und eiskalter Chancenverwertung. Salzbergen hatte dem Druck kaum etwas entgegenzusetzen und fand offensiv praktisch nicht statt. Ein Platzverweis der Gäste erschwerte zudem das eigene Spielgeschehen. Mit dem Erfolg klettert Nordhorn II ins gesicherte Mittelfeld, während Alemannia weiter unten festhängt.