Der Auswärtssieg brachte wichtige Punkte und festigte den vierten Tabellenplatz. Mit 30 Zählern aus 17 Spielen liegen die Sportfreunde hinter Spitzenreiter Union Lohne (39 Punkte), dem ASV Altenlingen (38) und der SG Freren (32) auf Rang vier. Altenlingen gehört damit zu den direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel – und gilt aus Sicht von Vehring als besonders starker Gegner.

In den vergangenen Duellen mit dem ASV musste Schwefingen allerdings häufig Lehrgeld zahlen. „Ich glaube, in den letzten Spielen waren es immer intensive Spiele, aber wir haben immer den Kürzeren gezogen“, erinnert Vehring. Entsprechend sieht er seine Mannschaft auch diesmal in der Rolle des Außenseiters.

„Altenlingen am Sonntag ist natürlich ein Brett“, sagt der Schwefinger Trainer mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe. Entsprechend zufrieden zeigte er sich zunächst mit dem Erfolg aus der Vorwoche. „Wir sind froh, dass wir jetzt natürlich irgendwie drei Punkte gezogen haben.“ Mit diesem Rückenwind fährt seine Mannschaft nun zum Tabellenzweiten: „Deswegen fahren wir nach Altenlingen – wir haben da nichts zu verlieren.“

Das liegt nicht zuletzt an der Qualität des Gegners. Altenlingen verfügt über die stärkste Offensiven der Liga und erzielte in 16 Spielen bereits 56 Tore. Für Vehring ist daher klar: „Altenlingen ist vielleicht die beste Mannschaft der Liga und absoluter Mitfavorit um den Aufstieg.“ Der Trainer spart auch sonst nicht mit Anerkennung für den Gegner: „Das ist natürlich ein großer, toller Verein.“

Die Sportfreunde sehen sich dagegen eher in der Rolle des Herausforderers. „Da sind wir als kleiner Dorfverein Schwefingen natürlich in allen Belangen klar im Hintertreffen“, sagt Vehring offen. Dennoch blickt er dem Spiel mit Vorfreude entgegen.

Auch abseits des Platzes wird die Partie für Schwefingen zu einem besonderen Ereignis. Das Wetter soll mitspielen – und einige Fans haben bereits angekündigt, die Reise zum Auswärtsspiel auf besondere Weise anzutreten. „Von unseren Schwefinger Fans wollen sich auch einige mit dem Fahrrad auf den Weg nach Altenlingen machen“, berichtet Vehring. „Das ist schön, dass es in die Richtung losgeht zu dem Spiel.“

Sportlich hoffen die Gäste, personell wieder etwas breiter aufgestellt zu sein. „Wir hoffen, dass vielleicht ein, zwei Spieler dazugekommen“, erklärt der Trainer. Klar ist aber auch: Selbst mit Verstärkung wartet eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.

Trotzdem reist Schwefingen nicht ohne Ambitionen an. „Wir wollen idealerweise punkten“, sagt Vehring. Gleichzeitig ist ihm bewusst, welche Qualität der Gegner besitzt: „Wir wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe, dass uns eine in allen Teilen sehr, sehr starke Mannschaft aus Altenlingen erwartet.“

So geht Schwefingen mit Selbstvertrauen aus dem Nachholspielsieg, aber auch mit großem Respekt vor dem Gegner in das Duell mit dem Tabellenzweiten – in der Hoffnung, dem Aufstiegsfavoriten vielleicht ein Bein stellen zu können.