Altenkirchen: Künast hört als Trainer auf - Brams übernimmt ab Sommer

Der Winter bringt nicht nur Eis und Schnee, sondern auch einige Veränderungen bei der DJK Altenkirchen, die in der Kreisklasse Pfarrkirchen gegen den Abstieg kämpft. Headcoach Dennis Künast hat die Verantwortlichen bereits im Spätsommer informiert, sein Spielertraineramt ab Winter aufgrund beruflicher Veränderung nicht mehr ausführen zu können. Positiv ist, dass Künast der DJK auch in Zukunft treu bleibt und weiterhin als Spieler zur Verfügung steht. Erfreut ist man im Altenkirchener Lager auch über die Zusage des kompletten Kaders für die kommende Spielzeit.

Dennis Künast zu seiner Entscheidung: "Ich habe die Verantwortlichen bereits frühzeitig darüber informiert, dass ich mein Engagement aus beruflichen und familiären Gründen ab dem Winter beenden muss. Diese Entscheidung ist mir nach siebeneinhalb Jahren als Trainer alles andere als leicht gefallen. Es war für mich eine sehr prägende und insgesamt sehr schöne Zeit, mit Tiefen, aber vor allem mit sehr vielen Höhen, die ich gemeinsam mit meinen Mannschaften erleben durfte. Besonders hervorheben möchte ich die hervorragende Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der DJK. Altenkirchen ist ein top geführter und äußerst familiärer Verein. Genau deshalb war für mich schnell klar, dass ich dem Klub weiterhin erhalten und ihm auch in Zukunft treu bleiben werde.“

Die "Croaner" suchten somit schon vor längerer Zeit einen Nachfolger. Im Winter einen passenden Spielertrainer zu finden, der charakterlich passt und verfügbar ist, erwies sich aber als ein mehr als schwieriges Unterfangen. Daher konzentrierte sich die Verantwortlichen darauf, einen Coach für die kommende Saison zu finden. Dem Verein gelang es, Michael Brams vom FC Bodenbruck/Bodenkirchen zu verpflichten. "Ich kenne Michael schon eine lange Zeit. In den Gesprächen waren wir uns schnell einig. Michael will eine Karriere als Trainer starten und dafür ist es der ideale Zeitpunkt. Bei uns wird er die nötige Zeit und das Vertrauen bekommen, um das Team weiter voranzutreiben. Wir freuen uns, der Mannschaft einen weiteren Input geben zu können. Zum einen auf der Trainerseite, zum anderen auch als Leader auf dem Platz", informiert Abteilungsleiter Andreas Finkenzeller .

Der B-Lizenz-Inhaber ist seit Jahren ein absoluter Schlüsselspieler beim Kreisligisten FC Bonbruck/Bodenkirchen, bei dem er unter anderem 2018 den Aufstieg in die Bezirksliga mitmachen durften und dem er seit mehr als einem Jahrzehnt als Kapitän anführt. "Der Abschied fällt mir nach all den Jahren nicht leicht. Viele besondere Erinnerungen, Erfolge und enge Freundschaften verbinden mich mit meinem bisherigen Verein. Nun ist jedoch der Moment gekommen, ein neues Kapitel zu beginnen und meine erste Aufgabe als Spielertrainer zu übernehmen. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance, diesen Schritt gehen zu dürfen, bin ich der DJK sehr dankbar. Die Mannschaft, der starke Zusammenhalt in Altenkirchen und das gesamte Umfeld haben mich von Beginn an überzeugt. Ich freue mich darauf, ab Sommer meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam etwas aufzubauen sowie die sportliche Entwicklung voranzutreiben", lässt Michael Brams verlauten.









Ein wichtig zu klärender Punkt war die Nachfolge von Headcoach Künast im Winter. Altenkirchen benötigte nämlich einen Trainer, der das Team bis zum Saisonende betreut. Dabei legte man sich schnell auf eine hauseigene Lösung fest. Abteilungsleiter Andreas Finkenzeller wird aus dem Übungsleiter-Ruhestand auf den Platz zurückkehren und bis Sommer die Geschicke leiten. "Wir wollten jetzt nicht nochmal eine große Veränderung. In der jetzigen Situation benötigen wir jemanden, der das Team und den Verein bestens kennt", lautet der Tenor der Funktionäre. Altenkirchen ging nach drei Jahren stetigem Bergauf im Herbst ein wenig die Puste aus. Das lag definitiv an vielen Ausfällen, war aber zum Teil auch selbst verschuldet. Man wird bis zuletzt alles geben müssen, um die Klasse zu halten, hört man aus dem Führungskreis. Eine weitere Veränderung ergibt sich auf der Co-Trainerposition. Julian Schwägerl wechselt ab sofort zum Dingolfinger Kreisligisten TSV Pilsting. Laut Aussage der DJK hätte man mit dem Keeper gerne - wie eigentlich vereinbart - die Saison beendet, konnte ihn aber nicht von einem Winter-Wechsel abhalten. "Trotzdem wünschen wir ihm viel Erfolg", erklärt die DJK Altenkirchen.