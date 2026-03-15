Altenhasungen wurde niedergewalzt

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Keine Chance am Distelberg hatten in diesem Spiel die Gäste! Bis zur 25. Minute wehrten sie die pausenlos anstürmende SG ab, aber Willi Heidl brach in der 26. Minute den Bann und eröffnete den Torreigen.
Helmut Bräutigam erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nur auf das Tor der Gäste spielend, sorgten Willi Kessler (4x), Gutmann, Helmut Bräutigam und Willi Heidl für die restlichen Treffer. Altenhasungen bot eine sehr schwache Leistung.