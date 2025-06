Altenessen gewinnt am grünen Tisch, Helene muss nachsitzen

Lange mussten die Sportfreunde Altenessen auf das erlösende Urteil warten. Das Spiel gegen TuS Helene Essen am 27. Spieltag musste kurz vor Abpfiff abgebrochen werden. Durch die Niederlage des TuS am vergangenen Spieltag und den Punktgewinn der Sportfreunde, entschied nun schlussendlich das Urteil zugunsten Altenessens für den Klassenerhalt der Grün-Weißen. Gleichzeitig muss Helene in die Relegation.