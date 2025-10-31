Altenerding will Serie ausbauen – Wetterverhältnisse bereiten sorgen

Die SpVgg Altenerding ist seit acht Spielen ungeschlagen. Jetzt muss die Spielvereinigung gegen den Tabellenzweiten ran – das Wetter bereitet Unruhe.

Altenerding – Gerne erinnern sich die Bezirksligakicker an den Auftaktspieltag der laufenden Saison zurück, denn nach einem kräftigen Umbruch in der Mannschaft fuhr man mit gemischten Gefühlen nach Dachau, um dort gegen den Aufstiegsfavoriten ASV das Spieljahr zu eröffnen.

Letztlich traten die Locke-Schützlinge mit einem klaren 4:1-Sieg die Heimreise an, doch Coach Pedro Locke weiß diesen Erfolg auch heute noch richtig einzuordnen und sieht sein Team im Rückspiel am Sonntag um 12.30 Uhr nicht in der Favoritenrolle.

„Damals hatten wir auch das nötige Spielglück und haben die Tore immer im richtigen Moment erzielt. Die Höhe des Sieges entsprach nicht dem Spielverlauf. Der ASV zählt für mich weiterhin zu den stärksten Teams der Liga. Wir werden aber versuchen, erneut für eine Überraschung zu sorgen“, so Locke. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt diese Einschätzung, denn Dachau liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei und hat seit dem Auftakt nur noch einmal verloren (2:3 bei der SpVgg Kammerberg).

Mit lediglich 18 Gegentoren stellt der ASV die zweitbeste Defensive der Liga. Auch beim ASV gab es vor der Saison einen großen Umbruch. „Inzwischen ist das Team sehr stabil und kompakt. Das wird eine echte Reifeprüfung für uns“, bringt Locke der Elf von Trainer Matthias Koston großen Respekt entgegen. Gleichzeitig sieht er auch bei seiner Mannschaft eine positive Entwicklung.

„Wir sind seit acht Spielen ungeschlagen und deutlich gefestigter als im Vorjahr. Gegen spielstarke Teams wie Dachau tun wir uns oft leichter als gegen kämpferische Gegner“. Bedenken äußert Locke allerdings hinsichtlich der Platzverhältnisse im heimischen Sepp-Brenninger-Stadion. Mehrere Spiele bei Regen haben den Rasen stark beansprucht.

Wettervorhersage sorgt für Bedenken

„Auch für Sonntag ist Regen angesagt, aber wir können nicht ausweichen, da der Kunstrasenplatz anderweitig belegt ist“, erklärt Locke. Personell sieht es gut aus. Bis auf die Langzeitverletzten Juan Gomez, Nasim Khemissi und Tobias Lamm sowie Marc Winkelmann, der im Ausland weilt, kann Locke wohl auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Lukas Loher, Advan de Oliveira und Salomon Mwamba kränkeln zwar etwas, sollten aber einsatzbereit sein. Für den Rückrundenauftakt hofft Locke auf mindestens einen Punkt. „Wir brauchen jeden Zähler, denn der Abstand nach unten zum Relegationsplatz beträgt nur sechs Punkte“ – genauso viel wie zum ASV nach oben.⇥Tipp: 1:1