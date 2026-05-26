Altenerding verliert klar – nach zwei Jahren zurück in die Kreisliga

SpVgg Altenerding gegen SV Waldperlach – Foto: Christian Riedel

Die SpVgg Altenerding steigt nach dem Relegationsrückspiel gegen den SV Waldperlach aus der Bezirksliga ab. Bereits nach 15 Minuten lag das Team 0:2 zurück.

„Wir haben uns viel vorgenommen und wollten die Partie drehen. Allerdings sind wir schlecht reingekommen und waren nach dem 0:1 komplett verunsichert“, sagte Trainer Stefan Huber enttäuscht. „Das 0:2 hat uns dann endgültig den Stecker gezogen. Nach der Pause wollten wir befreit aufspielen, weil wir nichts mehr zu verlieren hatten, aber das ist uns leider auch nicht gelungen.“

Nach drei Aufstiegen in Folge war die Freude bei der SpVgg Altenerding über die Rückkehr in die Bezirksliga groß. Nach nur zwei Jahren tritt sie den bitteren Gang zurück in die Kreisliga an. Während man im Vorjahr durch vier Siege in der Relegation den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnte, setzte es diesmal im Relegationsrückspiel gegen den SV Waldperlach nach der 0:2-Hinspielniederlage zuhause eine 0:4-Pleite.

Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd erhielt schon früh einen herben Dämpfer. Bereits nach zehn Minuten traf Semir Gracic zur Führung für die Gäste. Nach einer zunächst geklärten Ecke kam der Ball postwendend zurück in den Strafraum, wo der Spielführer zu viel Platz erhielt und den Ball platziert ins lange Eck schob.

Nur fünf Minuten später der nächste Rückschlag: Nach einem Freistoß wollte Christoph Luberstetter die Situation spielerisch lösen, verlor jedoch den Ball an Gracic, der frei vor dem Tor zum 2:0 einschob. Coach Stefan Huber war verärgert, da man nahezu die gleichen Fehler wie im Hinspiel machte. Die Altenerdinger zeigten sich zunächst geschockt, kämpften sich danach aber etwas besser in die Begegnung. Marco Baumann setzte mit einem Distanzschuss ein erstes Ausrufezeichen, wenig später verfehlte auch Samuel Kronthaler nach schöner Kombination nur knapp das Ziel (38.). Dennoch fehlte den Veilchen trotz mehrerer Gelegenheiten insgesamt die nötige Durchschlagskraft, um die kompakte Defensive der Münchner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Nach der Pause kontrollierte Waldperlach das Geschehen zunehmend. Huber versuchte mit der Einwechslung von Torjäger Mario Dipalo noch einmal, neue Impulse zu setzen, doch kurz darauf war alles aus: Nach einem Konter reagierte Julius Becker am schnellsten und traf zum 3:0 (68.). Die Gegenwehr der Gastgeber war damit gebrochen. In der 74. Minute erhöhte Asaad Khalil nach mehreren Rettungsversuchen – zunächst von Keeper Lukas Loher, dann durch den auf der Linie stehenden Ajdin Nienhaus – sogar noch auf 4:0.

Groß war nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung bei Spielern und Verantwortlichen. Während Waldperlach weiter vom Klassenerhalt träumen darf, beginnt für die Veilchen nun der Neuaufbau in der Kreisliga. Trotz der Enttäuschung sendete Neu-Trainer Huber nach Spielende positive Signale. „Es waren drei intensive Wochen mit der Mannschaft, die Mut machen. Wir werden wieder aufstehen und zurückkommen.“

Statistik

Altenerding – Waldperlach 0:4 SpVgg Altenerding: Loher, Bello, Luberstetter, Nienhaus, Lisiewicz (68. Dipalo/76. Winkelmann), Kronthaler, Rymas (50. Mahsas), Baumann, Bilalli (76. Polsfuss), Takruri (68. Gomez Moreno), Obermaier – Trainer: Huber – SV Waldperlach: Heinrich (84. Kaiser), Pardi, Neulinger, Gracic (77. Ruoff), Dzösch, Walfort, Becker, Röhrl (63. Kornbichler), Mancusi, Valanzano, Khalil (73. Toskic) – Trainer: Wittmann – Co-Trainer: Simon – Schiedsrichter: Jäcker (Weilheim) – Zuschauer: 263 – Tore: 0:1 Gracic (11.), 0:2 Gracic (17.), 0:3 Becker (68.), 0:4 Khalil (76.)