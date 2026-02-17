Altenerding verliert in Landshut – Oberding unterliegt knapp Testspiele im Landkreis von Markus Schwarzkugler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Altenerding musste sich Landesligist Landshut geschlagen geben. – Foto: Norbert Herrmann

Die SpVgg Altenerding kassierte beim Landesligisten eine deutliche Niederlage. Der TuS Oberding verlor erst kurz vor Schluss gegen Berglern.

SpVgg Landshut – SpVgg Altenerding 4:1 (1:1) – Die Bezirksliga-Kicker der SpVgg Altenerding mussten sich im Testspiel beim Landesligisten SpVgg Landshut 1:4 geschlagen geben. Das Ergebnis spiegelte den Verlauf nur teilweise wider. Vor allem im ersten Durchgang präsentierten sich die Veilchen stark und erspielten sich mehrere große Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt. Landshut ging früh in Führung, als ein langer Ball nicht konsequent geklärt wurde und Alexander Ruppel im zweiten Versuch traf. Trainer Pedro Locke haderte später: „Wir hätten in der ersten Hälfte drei Tore machen müssen.“ Der Ehrentreffer gelang kurz vor der Pause: Nach einem Foul an Takruri verwandelte Tunjic den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. In Halbzeit zwei setzte es aber drei Gegentreffer. Die Generalprobe vor dem Punktspielstart am 28. Februar beim FC Moosining findet am Sonntag um 15 Uhr beim TV Geisenhausen statt.

TuS Oberding – SVE Berglern 2:3 (0:1) – Im Test gegen Kreisligist Eintracht Berglern wäre für den Kreisklassisten TuS Oberding ein Remis möglich gewesen. Kurz vor dem Ende kassierte die Elf von Spielertrainer Markus Weber das 2:3. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Teams, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Durch einen Fehler im Spielaufbau des TuS kamen die Gäste dank Maurice Steck zur Pausenführung (43.). Mit einem schönen 18-Meter-Schuss erzielte Markus Straßer das verdiente 1:1 (51.). Die Eintracht ging nach einem weiten Ball in Person von Sebastian Hemauer, der ins Tor einschob, wieder in Front (65.). Nach einem zu kurzen Klärungsversuch von SVE-Keeper Florian Ganslmeier chippte Deniz Sari zum 2:2 ein (76.). Das entscheidende Tor erzielte Thomas Schmid nach langem Ball (85.).