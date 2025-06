Altenerding übersteht Relegationsmarathon

Nach dem Abpfiff des starken Referees Vincenzo Tropeano sanken fast alle Spieler beider Mannschaften auf den Boden. Das lag auch an der Hitze im letzten der vier Relegationsspiele, die die SpVgg Feldmoching und die SpVgg Altenerding zu bestreiten hatten. Die Veilchen lagen nach ihrem 3:0-Erfolg erleichtert auf dem Rasen, nach dem erfolgreichen Bestehen des Relegationsmarathons. Die Gastgeber waren dagegen zutiefst enttäuscht nach dem besiegelten Abstieg in die Kreisliga.

Die SpVgg startete schwungvoll und hochkonzentriert in die Partie und wäre nach sechs Minuten nach einer Flanke von Juan Gomez durch einen Volleyschuss von Leart Bilalli fast in Führung gegangen, doch der Feldmochinger Schlussmann Semih Cakmakci klärte mit einer Fußabwehr. Sein Team fand in der Anfangsphase in der Offensive nicht statt, denn Altenerding war dominant.

Als Dominik Frisch, der bei seinem Debüt im Bezirksligateam sehr stark agierte, nach einem Pass von Ridwan Bello alleine in den Strafraum lief, hoffte man auf die Führung, doch sein Schuss strich haarscharf am langen Eck vorbei (23.). Erst acht Minuten vor der Pause kamen die Gastgeber zum ersten Abschluss, doch der Schuss von Lorik Miftari nach einer Flanke von Edon Prebreza hatte zu wenig Fahrt, um Torhüter Lukas Loher vor Probleme stellen zu können. Und zwei Minuten vor der Pause hatten die Hausherren erneut eine gute Chance. Nach einer Flanke von Philipp Rentschler auf den langen Pfosten legte Harun Balci per Kopf auf Marko Ivic ab, doch dessen Schuss ging drüber.