Altenerding setzt seinen Lauf fort – Remis in Rohrbach

Die SpVgg Altenerding bleibt nach dem Remis beim TSV Rohrbach in der Bezirksliga Nord zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage.
Auch wenn die SpVgg Altenerding den Heimnimbus des TSV Rohrbach beim 1:1-Remis nicht brechen konnte, zeigte sie sich mit dem Punktgewinn zufrieden, denn die Locke-Elf blieb damit im siebten Spiel in Folge ungeschlagen.
Vor dem Anpfiff mussten die Gastgeber am Platz noch Hand anlegen, denn der Rasen wies viele Löcher auf, die ein Verletzungsrisiko darstellten. Der Unparteiische ordnete an, die Vertiefungen zu füllen. Zwar konnte das Spiel danach pünktlich starten, doch der unebene Untergrund erschwerte beiden Teams das Kombinationsspiel erheblich. So entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen.
Die erste Möglichkeit hatte Altenerding: Nach einem langen Ball kam Torjäger Bilalli zum Abschluss, doch der Schuss war zu harmlos (12.). Vier Minuten später legte TSV-Spielertrainer Philipp Federl im Zentrum auf Michel Humbach ab, dessen 17-Meter-Schuss knapp am langen Eck vorbeiging. In Minute 20 verlängerte Mario Dipalo per Kopf einen Ball von Christoph Luberstetter auf Wiam Takruri, doch Thomas Schwarzmaier war einen Tick schneller am Ball und klärte zur Ecke.
Zwölf Minuten vor der Pause hatte die SpVgg den Torschrei auf den Lippen: Takruri tankte sich nach Pass von Samuel Kronthaler rechts durch, fand bei seinem Abspiel von der Grundlinie Dipalo im Zentrum, doch dessen Schuss aus fünf Metern wurde von Keeper Ziegelmaier stark per Fußabwehr pariert, sodass die Seiten torlos gewechselt wurden.
Nach dem Wechsel gab es für die Gäste die kalte Dusche: Nach einer abgewehrten Flanke lief Altenerding in einen Konter. Luberstetter ging mit Risiko in den Zweikampf gegen Erduart Rushiti, doch der Rohrbacher war schneller und spielte mustergültig nach innen. Dort legte Federl auf Kai Suzuki ab, der Keeper Lukas Loher mit einem Flachschuss überwand (1:0, 47.).
Der Treffer zeigte Wirkung. Rohrbach hatte nun mehr vom Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Altenerding blieb aber offensiv zunächst harmlos. Doch dann gelang der SpVgg doch der Ausgleich: Nach einem Ball von Marco Baumann setzte sich Dipalo im Laufduell gegen Daniel Rückert durch, ließ Thomas Hammerschmid aussteigen und traf dann unhaltbar zum 1:1 (72.). In der Schlussphase wollten beide Teams mehr. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch beide Abwehrreihen agierten konzentriert. Lange Bälle sorgten für Unruhe, doch zählbarer Erfolg blieb aus.