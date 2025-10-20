Rohrbach - Altenerding – Foto: Andreas Heilmaier

Altenerding setzt seinen Lauf fort – Remis in Rohrbach

Die SpVgg Altenerding bleibt nach dem Remis beim TSV Rohrbach in der Bezirksliga Nord zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage.

Auch wenn die SpVgg Altenerding den Heimnimbus des TSV Rohrbach beim 1:1-Remis nicht brechen konnte, zeigte sie sich mit dem Punktgewinn zufrieden, denn die Locke-Elf blieb damit im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Vor dem Anpfiff mussten die Gastgeber am Platz noch Hand anlegen, denn der Rasen wies viele Löcher auf, die ein Verletzungsrisiko darstellten. Der Unparteiische ordnete an, die Vertiefungen zu füllen. Zwar konnte das Spiel danach pünktlich starten, doch der unebene Untergrund erschwerte beiden Teams das Kombinationsspiel erheblich. So entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SpVgg Altenerding Altenerding 1 1 Die erste Möglichkeit hatte Altenerding: Nach einem langen Ball kam Torjäger Bilalli zum Abschluss, doch der Schuss war zu harmlos (12.). Vier Minuten später legte TSV-Spielertrainer Philipp Federl im Zentrum auf Michel Humbach ab, dessen 17-Meter-Schuss knapp am langen Eck vorbeiging. In Minute 20 verlängerte Mario Dipalo per Kopf einen Ball von Christoph Luberstetter auf Wiam Takruri, doch Thomas Schwarzmaier war einen Tick schneller am Ball und klärte zur Ecke.