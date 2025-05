Altenerding muss in Relegation – Veilchen gastieren am Dienstag in Habach

Nach einem torlosen 0:0 in Peterskirchen muss die SpVgg Altenerding die Relegation bestreiten. Bereits am Dienstag spielen die Veilchen gegen den ASV Habach.

Nach dem Schlusspfiff sanken die Altenerdinger Kicker enttäuscht zu Boden, denn nach torlosem Remis beim TSV Peterkirchen war der Traum vom direkten Klassenerhalt des Aufsteigers geplatzt. Nun muss er hoffen, sich die Bezirksliga-Zugehörigkeit in den Relegationsspielen zu sichern.

Bereits am morgigen Dienstag sind die Veilchen wieder gefordert, dann treten sie um 18.30 Uhr beim ASV Habach an, der als 15. der Gruppe Süd ebenfalls in die Relegation muss. Altenerding hofft, dann am Samstag im Heimspiel die erste Hürde erfolgreich überspringen zu können.

Dieses Szenario wollten die Locke-Schützlinge vermeiden, doch zu Beginn der Partie merkte man ihnen die Nervosität doch deutlich an. Sie leisteten sich teilweise unverständliche Fehler und fanden nicht gut in die Partie. Obwohl Peterskirchen anfangs mehr vom Spiel hatte, kam Altenerding zur ersten Chance. Nach einem Pass von Deniz Sari kam Leart Bilalli im Strafraum aus spitzem Winkel zum Abschluss, scheiterte jedoch an Keeper Markus Mittermaier.

Die entscheidenden Pässe waren zu ungenau

Als Leonardo Tunjic nach Zuspiel von Kronthaler aus 18 Metern zum Schuss kam, hatte man den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Ball ging knapp am Kasten vorbei (30.). Die letzte Chance vor der Pause hatten die Gastgeber, doch SpVgg-Keeper Lukas Loher konnte den Schuss von Hütter entschärfen.

Nach der Pause versuchten die Gäste, mit vielen kurzen Pässen zum Erfolg zu kommen. Zunächst brachte diese Veränderung nicht den erhofften Erfolg, denn der letzte Pass war meist zu ungenau.

Die Keeper ließen nichts anbrennen

Nach 62 Minuten stockte den Altenerdingern der Atem, doch nach einer Ecke von Dominik Schlögl köpfte Hütter unbedrängt aus kurzer Distanz über die Latte. Auf der Gegenseite brachte der quirlige Alexander Weiher das Leder zweimal von der rechten Seite gefährlich nach innen. Einmal verfehlte Deniz Sari die Hereingabe knapp (65.), dann köpfte Wiam Takruri den aus seinem Tor kommenden Mittermaier an (68.).

Mit zunehmender Spieldauer öffnete Altenerding seine Abwehr, was Peterskirchen zu Konter einlud. Sieben Minuten vor dem Ende drohte den Gästen der Knock-out, doch nach Zuspiel von Hütter ließ Marcel Mittelbach Altenerding am Leben, denn er schoss kläglich links am Tor vorbei (82.). Schon im Gegenzug brannte es auf der anderen Seite, doch Ortner stand goldrichtig und konnte bei einem Schuss von Daniel Wiskitenski für den wohl bereits geschlagenen Keeper kurz vor der Linie retten.

Die Befreiung aus der Gefahrenzone

In der Nachspielzeit bot sich den Gastgebern die Chance zum goldenen Treffer, denn nach Zuspiel von Mittelbach tauchte Schlögl allein vor SpVgg-Schlussmann Loher auf. Er rettete mit einem Reflex und konnte sich letztlich bei Wiskitenski bedanken, denn der schlug die daraus resultierende Bogenlampe kurz vor der Torlinie aus der Gefahrenzone (90.).

Wenig später pfiff der Referee das Match ab. Die Veilchen müssen nun am Dienstag in die „Verlängerung“, die sie sich gerne erspart hätten.