🗣: Altenerding liefert "kein gutes Spiel" - Gerolfing zufrieden

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: » In der ersten Halbzeit hatten beide Teams jeweils eine Chance. Altenerding macht das Tor, wir nicht. Das Spiel plätscherte so dahin. Erst ab der 60 Minute sind wir aufgewacht und konnten mehr Druck nach vorne ausüben. Die ersten 60 Minuten haben wir verschlafen. Danach haben wir verdient den Ausgleich geschossen. Am Ende hatten wir auch 2 Chancen zum Sieg, scheiterten jedoch am Torwart. Ein Sieg wäre aufgrund der letzten 30 Minuten drin gewesen, aber insgesamt glaube ich ist das Unentschieden gerecht.«