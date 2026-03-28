🗣: Altenerding liefert "kein gutes Spiel" - Gerolfing zufrieden

Der FC Gerolfing und die SpVgg Altenerding teilten sich am 23. Spieltag die Punkte. Die Gäste sind mit dem Auswärtspunkt zufrieden und haben "ordentlich gearbeitet". Die Stimmen zum 23. Spieltag:
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: » In der ersten Halbzeit hatten beide Teams jeweils eine Chance. Altenerding macht das Tor, wir nicht. Das Spiel plätscherte so dahin. Erst ab der 60 Minute sind wir aufgewacht und konnten mehr Druck nach vorne ausüben. Die ersten 60 Minuten haben wir verschlafen. Danach haben wir verdient den Ausgleich geschossen. Am Ende hatten wir auch 2 Chancen zum Sieg, scheiterten jedoch am Torwart. Ein Sieg wäre aufgrund der letzten 30 Minuten drin gewesen, aber insgesamt glaube ich ist das Unentschieden gerecht.«
Pedro Flores Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: » Spielerisch war es kein gutes Spiel, es war stark von langen und hohen Bällen geprägt. Kämpferisch hat meine Mannschaft jedoch ordentlich gearbeitet. In der Schlussphase hatten wir Glück, dass wir kein weiteres Gegentor kassiert haben. Insgesamt sind wir mit dem Auswärtspunkt zufrieden. Alles Gute an Gerolfing!«