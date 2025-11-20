D-Junioren SpVgg Altenerding – Foto: Andreas Heilmaier

Altenerding feiert Derbysieg und sichert sich Herbstmeisterschaft Nach 8:1 Kantersieg Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Altenerding

Mit einem deutlichen 8:1 gegen Klettham-Erding krönen sich die D-Junioren der SpVgg Altenerding zum ungeschlagenen Herbstmeister.

Punktgleich gingen die beiden besten D-Juniorenteams des Landkreises aus Altenerding und Schwaig in den letzten Kreisligaspieltag, sodass die Frage nach dem Herbstmeister offen war. Da der FCS bereits am Freitag gegen Moosburg/Wang nur 1:1 spielte, hätte der SpVgg im Derby gegen RW Klettham-Erding ein Remis genügt. Doch die Veilchen legten entschlossen los. Schon nach zwei Minuten traf Noah Memed nach Vorarbeit von Marco Ebert zum 1:0. Altenerding dominierte und ließ den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen lassen. Allerdings vermisste man bei den Veilchen in dieser Phase in der Offensive die nötige Konsequenz. Dies wurde bestraft, denn nach 17 Minuten gab es für die Hausherren die kalte Dusche in Form des 1:1-Ausgleichs. Als Miktat Civaoglu einen Freistoß trat, landete die Kugel im Netz, begünstigt durch einen Ausrutscher von SVA-Keeper Timo Wegener.

Kurzzeitig war der Spielfluss dahin, und bei einem weiteren Standard drohte sogar der Rückstand, aber das Leder verfehlte das Tor. Aber die Gastgeber erholten sich wieder und nahmen das Zepter schnell wieder in die Hand, sodass Paul Schiwietz fünf Minuten vor der Pause die SpVgg mit seinem zehnten Saisontreffer wieder in Front brachte. Damit sicherte er sich zugleich die Torjägerkanone in der Liga. Zwei Standards von Emil Fernandez-Jackisch sorgten noch vor dem Wechsel für die Vorentscheidung: erst ein direkter Freistoß, dann ein Eckball, den Keeper Tobias Bernhard unglücklich ins eigene Tor lenkte. Mit 4:1 Toren ging es in die Halbzeit.