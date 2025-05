Altenerding außer Atem – Bereits am Abend wartet mit Feldmoching der zweite Gegner

Nachdem die Kicker der SpVgg Altenerding durch den 5:2-Erfolg über Habach feierten, geht es nun in die zweite Runde. Am Dienstag kommt zum Aufeinandertreffen zwischen Feldmoching und Altenerding.

Nun wartet die SpVgg Feldmoching auf die SpVgg Altenerding. Bereits am heutigen Abend findet um 18.30 Uhr im heimischen Sepp-Brenninger-Stadion das Hinspiel statt, und die Veilchen „wollen den Grundstein für den erfolgreichen Relegationsausgang legen“, erklärt Trainer Pedro Locke. Der Coach hofft, „dass wir bis zum Anpfiff wieder regeneriert haben, denn 120 Minuten sind natürlich für jeden von uns ungewöhnlich, sodass wir schwere Beine hatten“.

Allerdings gab es für Trainer Bozo Peric nach Spielende noch einiges aufzuarbeiten. Denn nach Spielende war am Samstag aufgrund von Handgreiflichkeiten ein Polizeieinsatz vonnöten. Ausschlagend war der nicht anerkannte dritte Treffer des FC Neuhadern, der kurz vor Schluss ebenfalls eine Verlängerung herbeigeführt hätte. So gab es nach Spielende tumultartige Szenen, die aber von Einsatzkräften schließlich aufgelöst wurden.

Die Feldmochinger entschieden das Duell gegen den FC Neuhadern dagegen schon in der regulären Spielzeit, mussten sich aber auch mächtig strecken, denn nach dem 2:0-Hinspielsieg hing das Weiterkommen am seidenen Faden. Doch trotz der 1:2-Auswärtsniederlage löste man das Ticket für die zweite Relegationsrunde.

Zwei Spieler drohen auszufallen

Personell mussten die Münchner in den Partien gegen Neuhadern bittere Verluste verkraften. Neben Edwin Padan, der im Hinspiel vom Platz gestellt wurde, muss man auch auf Alem Besirevic, der laut Peric mit Verdacht auf Muskelfaserriss in der Relegation nicht mehr einsatzfähig ist, verzichten. Die Elf aus dem Münchner Norden beendete die Saison in Gruppe Nord auf dem 14. Tabellenplatz. Ein Blick auf die Tabelle lässt vermuten, dass die Defensive mit 76 Gegentoren anfällig ist.

„Ich denke, dass er noch nicht zur Verfügung steht, hoffe aber im Rückspiel auf seinen Einsatz.“

Altenerding Trainer- Pedro Locke

Bei der SpVgg steht ein dickes Fragezeichen noch hinter dem Einsatz von Samuel Kronthaler, der an den Folgen einer Gehirnerschütterung laboriert. „Ich denke, dass er noch nicht zur Verfügung steht, hoffe aber im Rückspiel auf seinen Einsatz“, verrät Locke. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag um 15 Uhr in Feldmoching statt.

Tipp: 3:1 für Altenerding