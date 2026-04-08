Altendorf will nächste Sensation – Fortuna Bonn auswärts gefordert

Der Kreispokal Bonn steuert auf seinen Höhepunkt zu. Am Mittwoch und Donnerstag werden die beiden Finaltickets ausgespielt. Die Halbfinal-Paarungen versprechen Hochspannung, denn die Außenseiter haben bereits bewiesen, dass sie vor großen Namen nicht zurückschrecken.
Der SC Altendorf-Ersdorf ist zweifellos die Überraschungsmannschaft dieser Pokal-Saison. Bereits im Viertelfinale gelang die große Überraschung, als der SC den Bezirksligisten aus Oberdress aus dem Pokal kegelte. In einem nervenaufreibenden Krimi behielten die Altendorfer im Elfmeterschießen den kühleren Kopf und feierten den Halbfinal Einzug. Mit diesem Rückenwind empfängt das Team am Mittwochabend den MSV Bonn. Die Gäste aus der Bezirksliga sollten also gewarnt sein, auch wenn man sich im Viertelfinale sehr souverän gegen einen A-Ligisten durchsetzen konnte.
„Der Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze und mit dem Gastgeber Altendorf erwartet uns ein ganz harter Brocken, nicht ohne Grund hat der Gastgeber im Viertelfinale unseren Liga-Mitbewerber Tura Obedrees raus gekegelt. Daher sehe ich die Chancen auf ein Weiterkommen bei 50:50. Wir sind gewarnt und sind maximal motiviert Morgen bei vollem Haus und unter Flutlicht Atmosphäre unsere beste Leistung abzurufen,“ wird Trainer Mesih Celik in Vereinsmedien zitiert.
Am Donnerstag folgt dann Halbfinale Nummer zwei. Für den A-Ligisten wird es eine schwierige Aufgabe gegen die Gäste aus der Landesliga. Trotz des Unterschieds von zwei Klassen zur Fortuna sieht sich Wormersdorf keinesfalls chancenlos. Die Gastgeber wollen den Heimvorteil nutzen, um den Favoriten unter Druck zu setzen und sich den Traum vom Finale zu erfüllen. Die Fortuna hingegen muss nach dem hart erkämpften 4:2-Sieg gegen Volmershoven im Viertelfinale hellwach sein, um die Pflichtaufgabe zu lösen und ins Finale einzuziehen.