Altendorf will nächste Sensation – Fortuna Bonn auswärts gefordert

Überrascht Altendorf erneut?

Der SC Altendorf-Ersdorf ist zweifellos die Überraschungsmannschaft dieser Pokal-Saison. Bereits im Viertelfinale gelang die große Überraschung, als der SC den Bezirksligisten aus Oberdress aus dem Pokal kegelte. In einem nervenaufreibenden Krimi behielten die Altendorfer im Elfmeterschießen den kühleren Kopf und feierten den Halbfinal Einzug. Mit diesem Rückenwind empfängt das Team am Mittwochabend den MSV Bonn. Die Gäste aus der Bezirksliga sollten also gewarnt sein, auch wenn man sich im Viertelfinale sehr souverän gegen einen A-Ligisten durchsetzen konnte.

„Der Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze und mit dem Gastgeber Altendorf erwartet uns ein ganz harter Brocken, nicht ohne Grund hat der Gastgeber im Viertelfinale unseren Liga-Mitbewerber Tura Obedrees raus gekegelt. Daher sehe ich die Chancen auf ein Weiterkommen bei 50:50. Wir sind gewarnt und sind maximal motiviert Morgen bei vollem Haus und unter Flutlicht Atmosphäre unsere beste Leistung abzurufen,“ wird Trainer Mesih Celik in Vereinsmedien zitiert.