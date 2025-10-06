Altenautal, Sundern und Langscheid überraschen – Salchend. jubelt spät

Tabellenführer Germania Salchendorf hat bereits zum dritten Mal in der Saison in der Nachspielzeit zugeschlagen und so drei statt einen Punkt eingefahren. Gegen RW Erlinghausen drehten die Germanen einen 0:1-Pausenrückstand in einen 2:1-Heimerfolg. Fynn Werthenbach traf in der 91. Minute zum umjubelten Siegtreffer, wodurch man die Tabellenführung um einen weiteren Zähler ausbauen konnte, denn Verfolger SV Hohenlimburg patzte gegen den SuS Langscheid/Enkhausen und spielte nur 2:2. Neuer Tabellenzweiter ist daher Borussia Dröschede, der dank des Treffers von Dominik Urumis (27.) drei Punkte aus dem Kreuzbergstadion der SpVg Olpe entführte.
Neben Langscheid/Enkhausen, der in Hohenlimburg bereits das fünfte Unentschieden der Saison holte und seit vier Spielen ungeschlagen ist, feierten zwei weitere Mannschaften aus dem Tabellenkeller wichtige wie überraschende Punktgewinne. Der USC Altenautal zwang den starken Aufsteiger TSV Weißtal mit 1:0 in die Knie. Den Unterschied machte dabei Spielertrainer Viktor Maier, der eine Viertelstunde vor Schluss den goldenen Treffer erzielte und den Weg zum zweiten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte ebnete.
Die rote Laterne konnte der USC allerdings nicht an den TuS Sundern abgeben, der beim FC Lennestadt einen wichtigen 2:1-Sieg einfuhr. Die Lennestädter sind dadurch spätestens jetzt im Abstiegskampf angekommen. Sunderns Trainer Fabio Granata sagte nach Abpfiff dem Portal "match-day.de": "Nach dem 0:6 in Dröschede hat die Mannschaft eine hervorragende Reaktion gezeigt. In der ersten Halbzeit ist das Spiel zwar sehr zerfahren gewesen, dennoch haben wir verdient geführt. Nach dem Seitenwechsel haben wir besser gespielt, hätten jedoch einige Konter effizienter nutzen müssen. Letztlich sind wir froh, dass es zu den wichtigen drei Punkten gereicht hat."
Die zweite Niederlage in Folge kassierte der SuS Bad Westernkotten, für den es beim BSV Menden ein 0:2 setzte. Infolgedessen kündigte SuS-Trainer Christian Nolte überraschenderweise seinen Rücktritt an. Für den Titelkandidaten ist die Tabellenführung mittlerweile acht Punkte entfernt. Bereits vor dem 9. Spieltag hatte es in der Landesliga Staffel 2 einen weiteren unerwarteten Trainerwechsel gegeben, als der SC Neheim seinen Coach Ibrahima "Ibou" Mbaye vor die Tür gesetzt hatte. Gegen den SC Drolshagen saß daher Co-Trainer Rüdiger Hötte auf der Bank, konnte aber auch nicht für drei Punkte sorgen. Zu fehleranfällig zeigte sich die SCN-Defensive, sodass es nur für ein 3:3-Unentschieden reichte. Neuer Trainer wird Ex-Menden-Trainer Kevin Hines.
Zu den formstärksten Teams der Liga zählt aktuell der SV Schmallenberg/Fredeburg, der seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist. Unter der Woche mühten sich die Hochsauerländer nach 1:4-Rückstand im Kreispokal bei A-Ligist SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal zu einem 8:4-Sieg nach Verlängerung. Umso überraschender war es, dass die Kräfte keine 72 Stunden später für einen 2:1-Heimsieg gegen den SV 04 Attendorn reichten, wodurch die Schmallenberger auf Platz fünf vorrücken konnten.
10. Spieltag
So., 12.10.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - USC Altenautal
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - SV Hohenlimburg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - FC Lennestadt
So., 12.10.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SC Neheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr TuS Sundern - SpVg Olpe
So., 12.10.25 15:30 Uhr Borussia Dröschede - Germania Salchendorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - BSV Menden