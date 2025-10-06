Altenautal, Sundern und Langscheid überraschen – Salchend. jubelt spät

Spielertrainer Viktor Maier war der Matchwinner des USC Altenautal. – Foto: Thorsten Zelinski

Tabellenführer Germania Salchendorf hat bereits zum dritten Mal in der Saison in der Nachspielzeit zugeschlagen und so drei statt einen Punkt eingefahren. Gegen RW Erlinghausen drehten die Germanen einen 0:1-Pausenrückstand in einen 2:1-Heimerfolg. Fynn Werthenbach traf in der 91. Minute zum umjubelten Siegtreffer, wodurch man die Tabellenführung um einen weiteren Zähler ausbauen konnte, denn Verfolger SV Hohenlimburg patzte gegen den SuS Langscheid/Enkhausen und spielte nur 2:2. Neuer Tabellenzweiter ist daher Borussia Dröschede, der dank des Treffers von Dominik Urumis (27.) drei Punkte aus dem Kreuzbergstadion der SpVg Olpe entführte.

Neben Langscheid/Enkhausen, der in Hohenlimburg bereits das fünfte Unentschieden der Saison holte und seit vier Spielen ungeschlagen ist, feierten zwei weitere Mannschaften aus dem Tabellenkeller wichtige wie überraschende Punktgewinne. Der USC Altenautal zwang den starken Aufsteiger TSV Weißtal mit 1:0 in die Knie. Den Unterschied machte dabei Spielertrainer Viktor Maier, der eine Viertelstunde vor Schluss den goldenen Treffer erzielte und den Weg zum zweiten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte ebnete. Die rote Laterne konnte der USC allerdings nicht an den TuS Sundern abgeben, der beim FC Lennestadt einen wichtigen 2:1-Sieg einfuhr. Die Lennestädter sind dadurch spätestens jetzt im Abstiegskampf angekommen. Sunderns Trainer Fabio Granata sagte nach Abpfiff dem Portal "match-day.de": "Nach dem 0:6 in Dröschede hat die Mannschaft eine hervorragende Reaktion gezeigt. In der ersten Halbzeit ist das Spiel zwar sehr zerfahren gewesen, dennoch haben wir verdient geführt. Nach dem Seitenwechsel haben wir besser gespielt, hätten jedoch einige Konter effizienter nutzen müssen. Letztlich sind wir froh, dass es zu den wichtigen drei Punkten gereicht hat."