Altenautal kurz vor Aufstiegsrunde -Peckelsheim-Abstieg erneut vertagt

Verrückter Kampf um die Vizemeisterschaft: Platz 2 und Platz 5 trennen nur fünf Punkte. Im Kampf um die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Bezirksliga-Vizemeister Aufstiegsrunde zur Landesliga, kämpft der USC Altenautal (4:2 gegen SV Höxter), welcher nun vier Punkte vor dem SC Borchen liegt (7:1 gegen FSV Bad Wünneberg/Leiberg, welcher sich den dritten Platz nun zurückerobert hat. Der USC Altenautal zudem aber ein Spiel weniger absolviert und liegt in der Pole-Position und benötigt nur noch einen Sieg. Der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg und der SV Dringenberg besitzen nur noch Außenseiterchancen, da sie auch bereits ein Spiel mehr als USC Altenautal absolviert haben (fünf Punkte Rückstand). Im Tabellenkeller scheint fast alles entschieden – der SV Fürstenau-Bodexen und der TuS Asemissen sind bereits sicher abgestiegen. Der TSV Horn verlor erneut (1:3 beim FC Dahl/Dörenhagen), aber der Klassenerhalt ist nur noch eine Frage der Zeit. Der FC Peckelsheim-E-L verhinderte mit einem eigenen Sieg erneut den rechnerischen Abstieg (3:1 bei SV Fürstenau-Bodexen). Der Rückstand auf den TSV Horn liegt nun bei sechs Punkten. Peckelsheim muss also sechs Punkte und 14 Tore in der Tordifferenz, in zwei Spielen, auf den TSV Horn aufholen. Es wird ein Wunder benötigen um den bevorstehenden Abstieg noch zu vermeiden.



USC Altenautal - SV Höxter 4:2 (am Mi. bereits gespielt)



Jörg Kahmen, Sportlicher Leiter USC Altenautal: „Es war ein wichtiger Sieg in einem schwierigen Spiel. Also Höxter hat sich sehr gut verkauft bei uns, sind früh 1-0 in Führung gegangen, nachdem wir einen Stellungsfehler in der Defensive hatten. Haben dann aber zeitig das Spiel gedreht und das auch in eindrucksvoller Manier. Dann haben wir die zweite Halbzeit etwas defensiver gestaltet. Jetzt können wir schauen, was die anderen machen, aber wir gucken erst einmal auf uns.“