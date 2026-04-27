 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Alten-/Neuenschwand: Ende der SG & neues Trainerteam

Nach dem Ausscheiden der SpVgg Bruck aus der Spielgemeinschaft stellt sich der SVA für die kommende Saison neu auf

von Nicole Seidl / fw · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Von links: Die künftigen Reserve-Trainer Alexander Graf und Frank Löffler, die Sommerneuzugänge Elias Obermeier und Tobias Götz sowie das künftige Trainerduo der Ersten um Alwin Ciocanea und Pascal Jobst.
Von links: Die künftigen Reserve-Trainer Alexander Graf und Frank Löffler, die Sommerneuzugänge Elias Obermeier und Tobias Götz sowie das künftige Trainerduo der Ersten um Alwin Ciocanea und Pascal Jobst. – Foto: SV Alten-/Neuenschwand

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Alwin Ciocanea
Alwin Ciocanea
Pascal Jobst
Pascal Jobst

Nach dem kurzfristigen und unerwarteten Rückzug der SpVgg Bruck aus der gemeinsamen Spielgemeinschaft, gestaltet der SV Alten-/Neuenschwand die Zukunft seiner Herrenmannschaften eigenständig und neu. Nächste Saison wird man in der Schwandorfer A-Klasse an den Start gehen. „Jetzt gilt es, die laufende Saison gemeinsam mit einem unserer Patenvereine erfolgreich zu Ende zu führen. Für die neue Saison haben wir die Weichen aber schon gestellt“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des SVA, Manuel Götz.

Als spielender Trainer wird künftig Pascal Jobst (28), unterstützt durch Alwin Ciocanea (33) an der Seitenlinie, die Geschicke der 1. Mannschaft leiten. Das erklärte Ziel für die kommende Saison ist der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse, um der jungen und talentierten Mannschaft sowie den Schwandner Spielern in den Jugendmannschaften eine attraktive Perspektive zu bieten. Mit Tobias Götz und Elias Obermeier können die ersten zwei Neuzugänge, die laut den Verantwortlichen perfekt ins gesuchte Spielerprofil passen würden, vermeldet werden.

Die 2. Mannschaft wird in der neuen Saison von Alexander Graf (31) gecoacht, ihm steht Frank Löffler (59) als erfahrener Co-Trainer zur Seite. Trotz des Aderlasses durch das Ende der Spielgemeinschaft, peilt man eine starke Saison an. Nahezu alle ehemaligen SVA-Spieler haben sich bereit erklärt, für die kommenden Jahre ihre Fußballschuhe nochmals aus dem Schrank zu holen, um dem Verein durch diese schwierigen Zeiten zu helfen und der 1. Mannschaft den Rücken freizuhalten.

„Wir stellen bewusst eine junge und hungrige Truppe zusammen, um die Grundlage für die kommenden Jahre zu legen“, unterstreicht Manuel Götz. Dass so schnell mit Pascal Jobst und Alexander Graf zwei tragende Säulen der Herrenmannschaften für die Trainerposten gewonnen werden konnten, freut den Abteilungsleiter besonders und würde ein absolut positives Signal senden. Planungssicherheit und Verlässlichkeit für den Verein sowie die Spieler, sowohl die aktuellen als auch die potenziellen Neuzugänge, seien entscheidend, heißt es abschließend.