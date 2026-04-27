Alten-/Neuenschwand: Ende der SG & neues Trainerteam

Als spielender Trainer wird künftig Pascal Jobst
(28), unterstützt durch Alwin Ciocanea
(33) an der Seitenlinie, die Geschicke der 1. Mannschaft leiten. Das erklärte Ziel für die kommende Saison ist der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse, um der jungen und talentierten Mannschaft sowie den Schwandner Spielern in den Jugendmannschaften eine attraktive Perspektive zu bieten. Mit Tobias Götz
und Elias Obermeier
können die ersten zwei Neuzugänge, die laut den Verantwortlichen perfekt ins gesuchte Spielerprofil passen würden, vermeldet werden.
Die 2. Mannschaft wird in der neuen Saison von Alexander Graf
(31) gecoacht, ihm steht Frank Löffler
(59) als erfahrener Co-Trainer zur Seite. Trotz des Aderlasses durch das Ende der Spielgemeinschaft, peilt man eine starke Saison an. Nahezu alle ehemaligen SVA-Spieler haben sich bereit erklärt, für die kommenden Jahre ihre Fußballschuhe nochmals aus dem Schrank zu holen, um dem Verein durch diese schwierigen Zeiten zu helfen und der 1. Mannschaft den Rücken freizuhalten.