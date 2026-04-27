Alten-/Neuenschwand: Ende der SG & neues Trainerteam Nach dem Ausscheiden der SpVgg Bruck aus der Spielgemeinschaft stellt sich der SVA für die kommende Saison neu auf von Nicole Seidl / fw · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Die künftigen Reserve-Trainer Alexander Graf und Frank Löffler, die Sommerneuzugänge Elias Obermeier und Tobias Götz sowie das künftige Trainerduo der Ersten um Alwin Ciocanea und Pascal Jobst. – Foto: SV Alten-/Neuenschwand

Nach dem kurzfristigen und unerwarteten Rückzug der SpVgg Bruck aus der gemeinsamen Spielgemeinschaft, gestaltet der SV Alten-/Neuenschwand die Zukunft seiner Herrenmannschaften eigenständig und neu. Nächste Saison wird man in der Schwandorfer A-Klasse an den Start gehen. „Jetzt gilt es, die laufende Saison gemeinsam mit einem unserer Patenvereine erfolgreich zu Ende zu führen. Für die neue Saison haben wir die Weichen aber schon gestellt“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des SVA, Manuel Götz.