Alteglofsheim effizient, Thalmassing betreibt Chancenwucher.

Die Hausherren begannen mit Tempo. Auf dem engen Alteglofsheimer Platz geht es ja bekanntermaßen schnell hin und her. Bereits in Minute 8, die Roosters Defensive noch im Mittagssschlaf, steckte Pander auf Chouk, welcher alleine auf Reicherseder zulief und unten rechts versenkte. Doch im Gegenzug der Ausgleich. Nöllgen spielt links auf Wohlmann, der weiter schnell vors Tor, wo Karchs den Ball über die Linie grätschten kann. Flotte Anfangsphase, denn im Minute 12. stellte Thürer die Führung für die Heimelf wieder her. Erneut Tiefschlaf der Roosters. Generell war man nicht auf der Höhe und ließ dem Heimteam überall zu viel Platz. Thürer kann sich an einem Einwurf den Ball in aller Seelenruhe im Strafraum annehmen, drehen und schießen. Mit einem sehenswerten Abschluss traf er links neben den Pfosten. Weiter waren Hausherren am Drücker. Eine Flanke von Lechinger wird zum Torschuss, Reicherseder lenkt den Ball übers Tor. Dann erneut Thürer, läuft alleine auf Tor, linkes Außennetz. Nach einer knappen halben Stunde musste Brikmeier für 10 Minuten vom Platz, wiederholt hielt er seinen Gegenspieler taktischerweise fest. War mit der Zeitstrafe gut bedient, Nesslauer wäre alleine aufs Tor zugelaufen... Nun gut. Ab hier wurde es etwas hektischer. Thalmassing kam mal wieder nach vorne, Karchs bringt den Ball in den 16er, Citaku im Tor war auf der Hut und kam vor Teichert an den Ball. Mortiz Sigmund stellte dann auf 3:1 und wieder sah die Thalmassinger Hintermannschaft nicht gut aus. Zu unbedrängt kann der Ball im Strafraum quer gespielt werden, wo der Torschütze "budelnackat" und unbedrängt verwandeln kann. Dann zollten die Eglashamer dem hohen Laufpensum Tribut, schraubten einen Gang zurück, was den Roosters wieder mehr Aktionen zubrachte, doch bis zur Halbzeit passierte nichts mehr.

Wieder drehte sich das Personalkarussell fleissig auf Seiten der Gäste. Bis dato kann man mit der personellen Situation überhaupt nicht zufrieden sein. Vielen verletzten Spielern und Urlaubern geschuldet wird jede Woche auf 3-4 Positionen rotiert. Lichtblick: Oldie Wohlmann war wieder zurück, nachdem er sich in der letzten Saison verletzt hatte.

Nach Wiederanpfiff ein komplett anderes Bild. Die Hausherren konnten den vierten Torschuss noch verzeichnen, durch Thürer - Reicherseder hielt gut. Thalmassing jetzt viel aktiver und mit mehr Schwung nach vorne. Hinten war man rigoroser, allerdings kam Alteglofsheim gar nicht mehr wirklich nach vorne. Als nach einer Stunde Amin Chouk Elias Klenner nur durch halten stoppen konnte sah er Gelb, daraufhin bezeichnete er die Leistung des Schiedsrichters als "nicht zufriedenstellend" und flog folgerichtig mit GR vom Feld. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Hausherre nicht mehr aus der eigenen Häflte, was etwas verwunderlich war. Dann hagelte es eine gute halbe Stunden lang Chancen ohne Ende. Ecke, Wohlmann volley drüber. Teichert aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss vorbei. Wohlmann wieder volley, Citaku hält stark. Thalmassing nun drückend überlegen und die Hausherren stehend KO. Reicherseder spielte als Libero gut mit und konnte jeden Befreiungsschlag direkt annehmen und wieder nach vorne bringen. Zelzer köpfte aus 5m frei vorm Tor drüber. Dann traf Hofer, aber abseits - unter heftigem Protest. Allgemein befanden sich die Gästespieler sehr häufig im Abseits und ob das immer so klar war... naja. Dann endlich passierte es. Der Anschluss für Thalmassing. Zelzer scheiterte zunächst am Keeper, ehe Wohlmann unten links versenkte. Und weiter gings. Zelzer vorm Tor, hat schon ausgezogen, im letzten Augenblick grätscht ein Eglashamer den Ball ins Toraus. Dann Hofer, das Tor leer - haut er ins leere, Nachschuss Wohlmann geblockt. Es war zum verrückt werden. Flanke Froschhammer, wieder Zelzer alleine vorm Tor, diesmal mit dem Kopf - wieder klärt Alteglofsheim zur Ecke. 85. Minute: Froschhammer auf Nöllgen, der alleine aufs Tor - jetzt schepperts. Nein - er spielt ab - warum das? Alteglofsheim kann klären. Drei Minuten später Zelzer aus der Drehung, 8m vorm Tor - drüber. Wohlmann aus 8m mit der Inneseite volley - drüber. Es war nicht zu fassen. Die Führung wäre längst überfällig und absolut verdient gewesen. Dann die letzen Minute, letzte Aktion. Reicherseder vorne drin. Ecke und dann Hand - Hand - Hand. Ich meine die Nr.8 der Hausheeren Abodah klärt diese Ecke in Volleyballmanier aus dem Strafraum. Ein lautes Klatschen Hand auf Ball. Alles wartete auf den Pfiff. Doch der blieb aus. Unglaublich. Dann wars aus.

Leere Blicke und enttäuschte Gesichter bei den Gästen. Das Spiel verlor man heute in der ersten Halbzeit hinten und in der zweiten Halbzeit vorne. Dieses Spiel darf man am Ende nie und nimmer verlieren. Thalmassing bewies Moral und kämpfte sich nach dem 3:1 zurück, war dann drückend überlegen, schaffte es aber nicht aus den mehr als 10 Hochkarätern zwei Tore zu machen. Alteglofsheim reichten hingegen 4 Torschüsse für 3 Tore.

Thalmassing nun mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag kommt Labertal, hier muss man endlich aufwachen und drei Punkte einfahren.