„Alte Säcke“ - Delay-Sports-Präsident Nerlich ledert gegen Verband

Wenn Elias Nerlich auf Twitch streamt, wird häufig gezockt. Manchmal wird aber auch einfach nur gesprochen. Über Fußball. Und entsprechend auch über seinen Verein Delay Sports.
Auch in dieser Woche war das Geschehen rund um das Bezirksliga-Team Thema und sorgte dafür, dass Nerlich sich ordentlich Frust von der Seele redete. Auslöser war das Strafmaß für einen seiner Spieler, der im letzten Spiel gegen Lübars einen Platzverweis erhielt.
Was war passiert? Am vergangenen Sonntag sah Fabian Dietrich die rote Karte, nachdem er mit hohem Bein in einen Zweikampf ging. Dabei traf er auch seinen Gegenspieler. Eine berechtige rote Karte, findet auch Nerlich. Doch die Strafe, die der Verband nun aussprach, brachte den 28-Jährigen auf die Palme. Dietrich wurde für fünf Spiele gesperrt. Eine Entscheidung, die Nerlich, der Gründer und Präsident des Vereins ist, überhaupt nicht nachvollziehen kann.
„Rote Karte? Ja. Sperre? Ja. Fünf Spiele? Nein", erklärte er und zog einen Vergleich zur früheren Zeit, als er als Spieler mal für fünf Spiele gesperrt worden war, nachdem er Gegner und Schiedsrichter beleidigt hatte. „Verdient", gab er zu. Dass nun für ein Foul, das (glücklicherweise) auch zu keiner Verletzung führte, das selbe Strafmaß angewendet wurde, „checke" er nicht: „Haben die auf dem Schirm, was fünf Spiele Sperre sind?"
Dann wurde Nerlich deutlich, attackierte den Berliner Fußballverband scharf: „Naja, ich check schon. Die mögen uns einfach nicht. Die alten Säcke da mögen uns nicht. Ich verstehe gar nicht, was die gegen uns haben. Dass andere Teams uns nicht mögen, okay, aber der Verband?"
Nerlich wirft den Verantwortlichen vor, mit zweierlei Maß zu messen. Und das nicht zum ersten Mal. Schon in der Vorsaison gab es ordentlich Ärger, als das Spiel gegen Dersim II mit Max Kruse beim Stand von 3:2 für Delay Sports kurz vor Ende abgebrochen wurde, weil Zuschauer, die Dersim zuzuordnen waren, auf den Platz gingen und Spieler von Delay Sports attackierten, nachdem diese provokant jubelten. Die Partie wurde zur Überraschung vieler wiederholt.
„Ich habe immer versucht, mich ruhig und richtig zu verhalten, aber es bringt nichts", sagt Nerlich, der anfügt: „Ich hasse die. Jetzt bin ich auf Krawall aus. Die haben keine Ahnung. Die sollten alle ihr Amt niederlegen. Der Berliner Fußballverband ist so schlecht."
Nerlich hofft, dass „wir so schnell wie möglich in die Oberliga aufsteigen, damit wir nicht mehr im Berliner Fußballverband sind." Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Drei Aufstiege trennen Delay Sports derzeit von der fünfhöchsten Spielklasse. Und in dieser Saison tut sich der Klub bisher schwerer als erwartet, ist nur Dritter. Um aufzusteigen, muss man mindestens Zweiter werden. Am heutigen Sonntag hat man die nächste Gelegenheit zu punkten, gastiert um 15:30 Uhr beim Berliner TSC (Liveticker), während Platz eins und Platz zwei gegeneinander spielen.