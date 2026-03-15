„Alte Säcke“ - Delay-Sports-Präsident Nerlich ledert gegen Verband Frust nach harter Strafe von ser · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Wenn Elias Nerlich auf Twitch streamt, wird häufig gezockt. Manchmal wird aber auch einfach nur gesprochen. Über Fußball. Und entsprechend auch über seinen Verein Delay Sports.

Auch in dieser Woche war das Geschehen rund um das Bezirksliga-Team Thema und sorgte dafür, dass Nerlich sich ordentlich Frust von der Seele redete. Auslöser war das Strafmaß für einen seiner Spieler, der im letzten Spiel gegen Lübars einen Platzverweis erhielt. Was war passiert? Am vergangenen Sonntag sah Fabian Dietrich die rote Karte, nachdem er mit hohem Bein in einen Zweikampf ging. Dabei traf er auch seinen Gegenspieler. Eine berechtige rote Karte, findet auch Nerlich. Doch die Strafe, die der Verband nun aussprach, brachte den 28-Jährigen auf die Palme. Dietrich wurde für fünf Spiele gesperrt. Eine Entscheidung, die Nerlich, der Gründer und Präsident des Vereins ist, überhaupt nicht nachvollziehen kann.

„Rote Karte? Ja. Sperre? Ja. Fünf Spiele? Nein", erklärte er und zog einen Vergleich zur früheren Zeit, als er als Spieler mal für fünf Spiele gesperrt worden war, nachdem er Gegner und Schiedsrichter beleidigt hatte. „Verdient", gab er zu. Dass nun für ein Foul, das (glücklicherweise) auch zu keiner Verletzung führte, das selbe Strafmaß angewendet wurde, „checke" er nicht: „Haben die auf dem Schirm, was fünf Spiele Sperre sind?" Dann wurde Nerlich deutlich, attackierte den Berliner Fußballverband scharf: „Naja, ich check schon. Die mögen uns einfach nicht. Die alten Säcke da mögen uns nicht. Ich verstehe gar nicht, was die gegen uns haben. Dass andere Teams uns nicht mögen, okay, aber der Verband?"