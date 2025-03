Alte Pfeifen (15): Einer Beinprothese zum Trotz

Schiedsrichter werden eigentlich nur wahrgenommen, wenn sie schlecht pfeifen. Dann wird geschimpft. Sind sie gut, werden sie ignoriert. Nix g'sogd is g'lobt gnuah - ist oft das Motto. FuPa will das in der Winterpause ändern. Mit der Serie "Alte Pfeifen", in deren Rahmen altgediente Unparteiische auf Kreisebene in den Fokus rücken. Männer (und auch Frauen), die jede Woche dafür sorgen, dass die unzähligen Amateurspiele überhaupt über die Bühne gehen können. Teil 15: Werner Frauenauer (70 Jahre/SV Prag)

Bitte stelle zunächst einmal die Eckpunkte Deiner Schiedsrichter-Karriere dar.

Bis ich 30 Jahre alt war, habe ich selber gespielt - u.a. auch Kreisliga. Nach dem Karriereende wollte ich dem Fußball verbunden bleiben, weshalb ich den Trainerschein in Angriff genommen habe. Dabei ist es nötig, die Schiedsrichter-Prüfung abzulegen. Der damalige Obmann hat mich dann darauf angesprochen, ob ich nicht aktiv sein möchte. Wollte ich - und so bin ich seit 1984 Schiedsrichter. In früheren Jahren habe ich Bezirksliga gepfiffen, inzwischen bin ich nur noch in der A-Klasse und in der Jugend im Einsatz. Zwei Einsätze pro Woche sind normal - daran hindert mich auch meine Beinprothese nicht, die ich seit einem Unfall 2006 habe. Zudem bin ich noch Einteiler - und in dieser Funktion für rund 60 Kollegen zuständig.

„Nie im Leben“, ist oft zu hören, wenn eigentlich Fußballbegeisterte darauf angesprochen werden, ob sie denn nicht Unparteiischer werden möchten. Warum gilt für Dich „liebend gerne“?

Ich mache das aus Überzeugung und weil es mittlerweile meine Leidenschaft ist. Ich bin gerne mit jungen Leute zusammen.