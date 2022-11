Alte Muster - oder neuer Schwung? 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Erlangen und Neumarkt bzw. Feucht und Eltersdorf eröffnen die Rückrunde.

Für viele Teams ist der Auftakt in die Rückrunde verbunden mit dem Wunsch nach einem Neustart. Alte, vor allem erfolglosere Muster sollen abgelegt, mit neuem Schwung das zweite Aufeinandertreffen mit dem jeweiligen Gegner angegangen werden. Die erste Gelegenheit dazu haben Erlangen und Neumarkt bzw. Feucht und Eltersdorf, die am Freitagabend den Auftakt zum 18. Spieltag bilden...

Christopher Hofbauer (Trainer, Erlangen): "Start der Rückrunde - das gibt immer die Möglichkeit für ein kurzes Kopf heben und Nachjustieren. Unser Ziel ist es, dass wir am Freitag dem kommenden Gegner aus Neumarkt unseren Stempel aufdrücken. Wir wollen mehr Punkte als in der Hinrunde sammeln – dafür brauchen wir einen optimalen Anfang. In den letzten Spielen und Wochen bis zur Winterpause erwarten uns enge Begegnungen. Die Vorfreude ist bei allen im Verein zu spüren."

Personal: Tobias Gröger und Marsel Lustig liegen mit Erkältungen flach. Beide Spieler werden nicht zum Einsatz kommen.

Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Das Hinspiel spielt keine Rolle. Zum einen ist es lange her und zum anderen hat es in Erlangen einen Trainerwechsel gegeben. Die Stimmung ist positiv. Den Verlauf der Hinrunde können wir nicht mehr ändern und nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Die Jungs haben die Woche hart und gut trainiert. Entsprechend konnten sie übers Training wieder Selbstvertrauen tanken. Wir wollen am Freitag alles raushauen und in Erlangen bestehen."

Personal: Die Lage hat sich verschärft. Alex Braun, Leon Schoen, Philipp Majewski und Christian Schrödl fallen ohnehin aus. Dazu hat den ASV abermals eine Grippewelle heimgesucht, sodass unter der Woche elf Spieler gefehlt haben. Hier werden sich mögliche Einsatzchancen erst kurzfristig klären.