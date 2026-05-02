Alte Liebe rostet nicht: Hermsen zurück in Langen

Manche Rückkehrer kommen leise durch die Hintertür. Maik Hermsen marschiert eher durch das Vereinstor und zwar dorthin, wo man ihn ohnehin nie ganz vergessen hat: Im Sommer kehrt der Torhüter nach Stationen beim VfL Emslage und bei SV Union Lohne zurück zum SV Langen.
Zwischen 2019 und 2023 trug Hermsen bereits das schwarz-gelbe Trikot und spielte sich nicht nur mit starken Paraden, sondern auch mit seiner positiven Art in die Herzen der Zuschauer. Ein Torwart, bei dem man auf der Tribüne selbst nach einem gehaltenen Ball noch kurz zustimmend nickte.
„Seit Jahren gehört Maik zu den besten Torhütern der Bezirksliga“, betont Stefan Kohne. Und Jeffrey Albers liefert gleich die passende Begründung hinterher: „Wenn du die Chance hast, Maik in deiner Mannschaft zu haben, musst du sie nutzen.“
Zwei Jahre Emslage, kurzer Abstecher Lohne - bald wieder Langen
Nach zwei Jahren als Stammtorhüter beim VfL Emslage zog es Hermsen weiter nach Lohne. Dort kam er bislang auf fünf Ligaspiele, ehe nun die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte feststeht.
Für den SV Langen ist es damit nicht einfach nur ein Neuzugang, sondern die Wiederverpflichtung eines alten Bekannten, der zwischen den Pfosten schon einmal bewiesen hat, dass Heimkehr im Fußball manchmal die beste Transferidee ist.
Welcome back, Maik!
Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?
Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.
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