Alte Liebe rostet nicht: Hermsen zurück in Langen von P. M. · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Langen

Manche Rückkehrer kommen leise durch die Hintertür. Maik Hermsen marschiert eher durch das Vereinstor und zwar dorthin, wo man ihn ohnehin nie ganz vergessen hat: Im Sommer kehrt der Torhüter nach Stationen beim VfL Emslage und bei SV Union Lohne zurück zum SV Langen.

Zwischen 2019 und 2023 trug Hermsen bereits das schwarz-gelbe Trikot und spielte sich nicht nur mit starken Paraden, sondern auch mit seiner positiven Art in die Herzen der Zuschauer. Ein Torwart, bei dem man auf der Tribüne selbst nach einem gehaltenen Ball noch kurz zustimmend nickte. „Seit Jahren gehört Maik zu den besten Torhütern der Bezirksliga“, betont Stefan Kohne. Und Jeffrey Albers liefert gleich die passende Begründung hinterher: „Wenn du die Chance hast, Maik in deiner Mannschaft zu haben, musst du sie nutzen.“

Zwei Jahre Emslage, kurzer Abstecher Lohne - bald wieder Langen Nach zwei Jahren als Stammtorhüter beim VfL Emslage zog es Hermsen weiter nach Lohne. Dort kam er bislang auf fünf Ligaspiele, ehe nun die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte feststeht.

Für den SV Langen ist es damit nicht einfach nur ein Neuzugang, sondern die Wiederverpflichtung eines alten Bekannten, der zwischen den Pfosten schon einmal bewiesen hat, dass Heimkehr im Fußball manchmal die beste Transferidee ist. Welcome back, Maik!