Alte Liebe rostet nicht: Apo Keseroglu tippt den 14. Spieltag

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Abdullah „Apo“ Keseroglu startete seine Trainerkarriere 2017 bei der SG Worringen, die er 2019 in die Landesliga führte. Anschließend wechselte er erstmals zu Eintracht Hohkeppel, bevor er zum FC Pesch ging und führte ihn bereits in seiner ersten Saison in die Mittelrheinliga. Seit September 2025 coacht der UEFA-B-Lizenz-Inhaber erneut den SV Eintracht Hohkeppel. Für uns tippt der selbstständige Personal Coach den 14. Spieltag der Mittelrheinliga.

FC Hennef 05 - Siegburger SV 04 Derbytime! Beide Teams mit Lust auf Offensivfußball – Hennef wird alles reinwerfen, Siegburg ist top drauf! Dennoch tippe ich auf ein Remis. ⚽ mein Tipp: 2:2

Sportfreunde Düren - SC Fortuna Köln II

Fortuna II super effizient. Düren gibt Gas, aber Köln macht aus wenig viel!

⚽ mein Tipp: 1:3

SV Bergisch Gladbach 09 - FC Wegberg-Beeck

Topspiel! Phasenweise ordentlich, phasenweise Chaos – beide haben das Potenzial für gute Momente. Beide stehen kompakt und gut organisiert, dennoch erwarte ich ein paar Tore.

⚽ mein Tipp: 2:2

SSV Merten - FC Teutonia Weiden

Merten zu Hause enorm unangenehm. Weiden hat defensiv aktuell zu viele Lücken – deutliche Nummer.

⚽ mein Tipp: 4:0

SpVg Frechen 20 - SpVg Porz

Frechen wirkt stabiler, Porz hat aber immer eine Aktion parat. Am Ende ein knapper Sieg für Frechen 20.

⚽ mein Tipp: 2:1

VfL Vichttal - SSV Bornheim

Vichttal mit Wucht und Heimstärke. Bornheim mutig, aber offen – das nutzt Vichttal mit ihrer schnellen und gefährlichen Offensive.

⚽ mein Tipp: 3:1

FC Pesch - TuS Blau-Weiß Königsdorf

Beide Teams wollen kicken, beide haben Qualität. Pesch hinten mit Schwankungen. Trotzdem glaube ich an einen Sieg für meinen alten Verein.

⚽ mein Tipp: 2:1