Alte Liebe rostet nicht

Hertha BSC – 1.FC Magdeburg 0:2
15.Spieltag 2.Bundesliga Saison 2025/2026
Sonntag, 07.12.2025 13:30 Uhr
Olympiastadion Berlin
45.563 Zuschauer
In den letzten Monaten ist etwas passiert, was ich mir vor fünf Jahren nicht hätte vorstellen können: Ich freue mich wieder richtig auf ein Hertha-Spiel.
Die Dinge, die einen fetten Keil zwischen Hertha und mich getrieben haben, sind vorbei. Zwar sind die Narben noch sichtbar und bis alles vollständig verheilt ist, wird es noch dauern. Aber das Gröbste ist überstanden, und voller Vorfreude startete ich an diesem Sonntag Richtung Olympiastadion.
Mit dem 1. FC Magdeburg sollte auch ein Gegner nach Berlin kommen, der immer einen guten Haufen an Fans mitbringt. Außerdem hätte Hertha heute einen neuen Vereinsrekord von gewonnenen Spielen am Stück aufstellen und an die Aufstiegsplätze heranrücken können. Dazu müsste man „nur“ das Schlusslicht der Tabelle schlagen. Also alles deutliche Anzeichen für eine Heimniederlage.
Das war mir aber eh egal. Ich freute mich einfach, endlich mal wieder im Stadion zu sein.
Mein erster Gang im Schatten dieses riesigen Stadions führte mich zu Hakiki.
Das ist eine relativ neue gastronomische Einrichtung und servierte mir für 9 € eine Symphonie aus sich drehendem Fleischspieß mit Ragout von Tomate und Gurke sowie ein Duett aus Zwiebeln und Rotkohl. Abgerundet wurde das Ganze mit einem feinen Kräutersößchen und serviert im gerösteten Fladenbrot. Exquisit sag ich euch – exquisit.
Lediglich die angrenzende Beschallung durch die Bühne eines Radio-Medienpartners von Hertha BSC nervte unheimlich. Der Host, stilecht mit Hertha-Nikolausmütze, veranstaltete ein riesiges Spektakel für die 30 Nasen, die sich vor ihm versammelt hatten. Dabei war auch immer wieder Thema, wie hoch denn die Maggis heute geschlagen werden würden. Hochmut kommt vor dem Fall, dachte ich so bei mir, während ich meine Hammelfleisch-Klappstulle mümmelte.
Ich verzog mich aus dem Beschallungsbereich und orderte mir eine Coke am nächsten Getränkestand.
Es ist schon ein Wahnsinn – hier werden 0,5er-Flaschen, die es im Großmarkt für 0,20 € das Stück gibt, in Becher umgefüllt und kosten dann 5 €. 2 € Pfand kommen obendrauf. Mir fehlt da jede Verhältnismäßigkeit, aber das ist wohl mein Problem.
Dann jetzt fix in den Block, die Atmosphäre aufsaugen.
Ich durfte heute in den Block N6, der sich fast genau auf Höhe der Mittellinie befindet. Von hier hatte man wirklich eine großartige Sicht – sowohl aufs Spielfeld als auch auf beide Kurven.
Die waren noch mit dem Aufbau beschäftigt und die Spieler kamen gerade zum Aufwärmen raus. Ich muss gestehen, dass ich kaum einen Spieler kannte.
Aber vielleicht folgen ja bald wieder mehr Besuche hier, und dann prägen sich auch die Spielernamen wieder ein.
Einige Minuten vor dem Anpfiff gesellte sich der Teilzeitassi zu mir, und kurze Zeit später wurde das Spiel angepfiffen.
Spielerisch war das ganz niedriges Niveau – und zwar von beiden. Hertha BSC ließ den Esprit der letzten Matches vermissen, und Magdeburg steht halt nicht umsonst ganz weit unten in der Tabelle. Dafür waren beide Kurven unfassbar gut drauf und man konnte sich kaum entscheiden, wohin man guckt.
Meine Vorahnung vom Fall nach dem Hochmut bestätigte sich, und die Gäste gingen 20 Minuten vor dem Ende der Partie in Führung und setzten mit dem 0:2 in der letzten Minute den Schlusspunkt. Der Spieler, der das 0:2 erzielte, wollte mit den mitgereisten Fans feiern und sprang versehentlich in den Reportergraben.
Wir blieben noch ein paar Minuten, ehe wir das Stadion verließen.
Ich kann es kaum erwarten, bald wieder hier zu sein. Denn alte Liebe rostet nicht.
Ha Ho He Hertha BSC
der Kutten König