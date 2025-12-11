Alte Liebe rostet nicht Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Hertha BSC Magdeburg

Hertha BSC – 1.FC Magdeburg 0:2 15.Spieltag 2.Bundesliga Saison 2025/2026 Sonntag, 07.12.2025 13:30 Uhr Olympiastadion Berlin 45.563 Zuschauer

In den letzten Monaten ist etwas passiert, was ich mir vor fünf Jahren nicht hätte vorstellen können: Ich freue mich wieder richtig auf ein Hertha-Spiel.

Die Dinge, die einen fetten Keil zwischen Hertha und mich getrieben haben, sind vorbei. Zwar sind die Narben noch sichtbar und bis alles vollständig verheilt ist, wird es noch dauern. Aber das Gröbste ist überstanden, und voller Vorfreude startete ich an diesem Sonntag Richtung Olympiastadion.

Mit dem 1. FC Magdeburg sollte auch ein Gegner nach Berlin kommen, der immer einen guten Haufen an Fans mitbringt. Außerdem hätte Hertha heute einen neuen Vereinsrekord von gewonnenen Spielen am Stück aufstellen und an die Aufstiegsplätze heranrücken können. Dazu müsste man „nur“ das Schlusslicht der Tabelle schlagen. Also alles deutliche Anzeichen für eine Heimniederlage.

Das war mir aber eh egal. Ich freute mich einfach, endlich mal wieder im Stadion zu sein. Mein erster Gang im Schatten dieses riesigen Stadions führte mich zu Hakiki.

Das ist eine relativ neue gastronomische Einrichtung und servierte mir für 9 € eine Symphonie aus sich drehendem Fleischspieß mit Ragout von Tomate und Gurke sowie ein Duett aus Zwiebeln und Rotkohl. Abgerundet wurde das Ganze mit einem feinen Kräutersößchen und serviert im gerösteten Fladenbrot. Exquisit sag ich euch – exquisit. Lediglich die angrenzende Beschallung durch die Bühne eines Radio-Medienpartners von Hertha BSC nervte unheimlich. Der Host, stilecht mit Hertha-Nikolausmütze, veranstaltete ein riesiges Spektakel für die 30 Nasen, die sich vor ihm versammelt hatten. Dabei war auch immer wieder Thema, wie hoch denn die Maggis heute geschlagen werden würden. Hochmut kommt vor dem Fall, dachte ich so bei mir, während ich meine Hammelfleisch-Klappstulle mümmelte.