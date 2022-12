Alte Herren spendet 555 Euro an die Tafel

Wofür klassische Fußballer-Phrasen doch nützlich sein können: Unsere 2. Alte Herren hat dem Tafel Nordhorn eV. am Mittwochnachmittag einen Spendenscheck über 555 Euro überreicht. Zusammengekommen war das Geld durch klassische Phasen wie „Das Runde muss ins Eckige“ oder „Ein Fußballspiel geht 90 Minuten“. Wenn einem Spieler eine solche Phrase rausrutscht, wird ein beliebiger Betrag in das Phrasenschwein geworfen, das von der Mannschaft liebevoll Rudi genannt wird. „Jeder bezahlt da so viel, wie er möchte“, erklärt Trainer Pascal Dingwerth und erzählt lachend: „Beim Kloatscheeten im November haben wir uns dazu entschlossen, Rudi voll zu machen.“