Alte Herren gewinnen vorzeitig die Ü40-Kleinfeldrunde

Es war ein schöner Abend in Stürzelberg und dies nicht nur wegen dem Wetter. Nach 12 Punkten aus vier Spielen und 11:0 Toren war die Aufgabe für die AH-Mannschaft vom SC Kapellen am Mittwochabend klar. Der vorzeitige Gewinn der Ü40-Kleinfeldrunde sollte eingetütet werden. Dafür mussten aus den beiden Spielen gegen den SV Glehn und dem TSV Norf sechs Punkte her.

Gegner im ersten Spiel war der SV Glehn. Von der ersten Minute an war klar zu erkennen, dass die AH vom SC Kapellen als Sieger vom Platz gehen wollten. Früh im Spiel kam es zu den ersten Torchancen und nach zwei schönen Kombinationen stand es zur Halbzeit 2:0 für Kapellen. In der zweiten Hälfte wurde kräftig rotiert, schließlich war die Mannschaft mit 13 Mann nach Stürzelberg angereist. Die Spielkontrolle blieb weiterhin bei unserer Mannschaft und für die Gegner gab es weiterhin keine Torchance. Nach einem weiteren Treffer lautete der Endstand 3:0 für den SCK.

Nach dem Sieg im ersten Spiel war die Motivation im zweiten Spiel noch größer denn es war klar, das Ziel (vorzeitige Meisterschaft) war zum Greifen nah. Dementsprechend ging es fokussiert und engagiert in die Partie gegen den TSV Norf. Der SCK übernahm von Anfang an das Kommando und setze sich in der Hälfte des Gegners fest. Da der TSV sehr tief stand kam es eher zu wenigen die Chancen und die guten die es gab, wurden leider nicht genutzt. So war es ein klug gesetzter Distanzschuss aus zentraler Position der die beruhigende Halbzeitführung brachte. Nach der Pause setzte sich das Spiel wie in Hälfte eins fort und als nach einer schönen Rückgabe und einem gut platzierten Schuss der zweite Treffer fiel, war der Deckel drauf. Endstand für den SCK: 2:0