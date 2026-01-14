– Foto: Sebastian Harbke

Alte Herren eröffnen Meppener Hallenwochenende Bevor am Sonntag die Stadtmeisterschaft entscheidet, kämpfen am Freitagabend die Routiniers um Ruhm, Ehre – und eine Kiste Bier.

Noch bevor bei den Meppener Hallenmasters am Sonntag der Stadtmeister ermittelt wird, gehört die Bühne am Freitagabend den erfahrenen Kickern: In der Stadtsporthalle am Nagelshof steigt das traditionelle Alte-Herren-Hallenturnier. Ab 17.30 Uhr geht es in der BBS-Halle um sportlichen Ehrgeiz, kameradschaftliches Wiedersehen und jene besondere Mischung aus Wettbewerb und Geselligkeit, die dieses Turnier seit Jahren auszeichnet.

Veranstalter sind die Sportfreunde Schwefingen, die das Turnier fest im regionalen Hallenfußball etabliert haben. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Damit sind die Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Fußballabend geschaffen, der längst über die Vereinsgrenzen hinaus Publikum anzieht. Titelverteidiger und Traditionsduelle Im vergangenen Jahr setzte sich der VfL Emslage in einem engen und umkämpften Turnier durch. Nun geht der Blick erneut auf den Titelverteidiger – doch die Konkurrenz ist stark. In zwei Gruppen treffen acht Mannschaften aufeinander. In der einen Gruppe messen sich der SV Stavern, der SV Teglingen, Boavista und die gastgebenden Sportfreunde Schwefingen. Die zweite Gruppe bilden der VfL Emslage, der FC Wesuwe, Union Meppen und der TuS Haren.

Gespielt wird jeweils zehn Minuten mit fünf Feldspielern und einem Torwart. Das kompakte Hallenformat sorgt für Tempo, schnelle Ballwechsel und häufige Torabschlüsse – beste Voraussetzungen für enge Partien und überraschende Wendungen. Das Finale ist gegen 20.30 Uhr angesetzt. Fußball als Begegnung Bei aller sportlichen Konkurrenz steht der Charakter des Turniers klar im Vordergrund. Für die Gastgeber ist es vor allem ein Ort der Begegnung. Die beiden Trainer der Schwefinger Alten Herren, Jürgen Raue und Helmut Vehring, betonen: „Hier geht es vor allem um den Spaß am Fußball“. Dieser Gedanke prägt das gesamte Turnier: faire Duelle, respektvoller Umgang und die Freude am Spiel, die viele der Beteiligten seit Jahrzehnten verbindet.