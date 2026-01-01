Alte Herren aus Fürfeld begeistern

Der MFC Phönix Mannheim sicherte sich den Titel. – Foto: TSV Obergimpern

Festtagsspeck adé hieß es am Samstag in der Bad Rappenauer Kraichgauhalle. Beim Fußballturnier des TSV Obergimpern, das zu Ehren von Erwin Ruess bereits zum 16. Mal ausgetragen wurde, gewann der MFC Phönix Mannheim das Finale gegen die Alten Herren des TSV Fürfeld mit 3:1.

Der wahre Sieger war aber der Hallenfußball, der nicht gerade seine beste Zeit erlebt, gerade deshalb sind solche Turniere wie in der Kurstadt aber so wichtig. Zu dieser Annahme passte das Abschlussfazit des Turnierorganisators vom TSV Obergimpern. "Zu Spitzenzeiten am Samstagnachmittag waren bis zu 250 Menschen in der Halle", sagte Sven Möller. Der Sportliche Leiter des TSV hat mal wieder mit großem Engagement für ein zwölf Mannschaften großes Starterfeld gekämpft. Er erläuterte: "Es hat großen Spaß gemacht, weil wir sehr faire Spiele und die fraglos beiden besten Teams im Finale gesehen haben."

Dabei setzte sich der Mannheimer A-Ligist souverän durch, er gewann jedes seiner sieben Turnierspiele ohne einen ernstzunehmenden Wackler. Der MFC Phönix stellte in dem achtfachen Torschützen Schoheib Azad obendrein den treffsichersten Kicker unterm Hallendach. Die womöglich schönste Geschichte des Tages lieferte aber der Zweitplatzierte. "Das war die pure Erfahrung vieler richtig guter Kicker", sagte Möller zu den Alten Herren aus Fürfeld, deren Altersschnitt rund um die 40-Jahre-Marke lag. Mit viel Spielfreude und Cleverness begeisterten sie nicht nur die eigenen Anhänger. Auf den weiteren Plätzen folgten der FC Badenia St.Ilgen und der TSV Obergimpern II. Für die Geheimfavoriten aus Reichartshausen und Siegelsbach, die zur B-Klassen-Spitze gehören, war dagegen nach der Vorrunde Endstation.