Alte Haide und München Gern liefern sich packendes Duell

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich zwischen FC Alte Haide und FT München Gern ein hochklassiges und temporeiches Spiel. Bereits in der 5. Minute brachte Lordan Handanovic die Gastgeber in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Dominik Dabic traf in der 19. Minute zum Ausgleich.

Alte Haide blieb jedoch spielbestimmend und ging durch Adin Kurtovic in der 26. Minute erneut in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Lordan Handanovic nach einem schnellen Angriff auf 3:1.

Nach der Pause bäumte sich München Gern noch einmal auf. In der 62. Minute verkürzte Niklas Staedtler, doch nur vier Minuten später stellte Mario Crnicki den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Den Schlusspunkt setzte Matthias Regiert in der 70. Minute mit dem 4:3, das für eine spannende Schlussphase sorgte.