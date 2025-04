Alte Haide II setzt Erfolgsserie fort – Arbeitssieg in Lohhof

Der FC Alte Haide-DSC München II bleibt im Jahr 2025 weiterhin ohne Punktverlust. Beim SV Lohhof II holte die Mannschaft von der Ungererstraße einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg und bleibt dem Tabellenführer TSV Moosach mit nur einem Punkt Rückstand auf den Fersen.

Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Die Gäste aus Schwabing erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch Marko Todorovic mit 0:1 in Führung – vorbereitet von Hendel-Diaz, der sich auf der linken Seite stark durchsetzte.