Alte Haide II dreht 0:2 – Haeusgen macht den Deckel drauf

Der FC Alte Haide - DSC München II hat am Wochenende mit einer starken Reaktion einen 0:2-Rückstand gegen den FC Eintracht noch in einen 4:2-Sieg verwandelt. Die Gäste aus Eintracht waren vor allem in der ersten Halbzeit mit langen Bällen gefährlich, doch die Gastgeber kämpften sich zurück und zeigten in der zweiten Hälfte ihre Qualität.

Eintracht setzt auf lange Bälle